Στη Λένα Πλάτωνος το Βραβείο "Νίκος Καζαντζάκης" του Δήμου Ηρακλείου

Σε μία σπουδαία μορφή της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, την Λένα Πλάτωνος, θα απονεμηθεί το Βραβείο «Νίκος Καζαντζάκης» του Δήμου Ηρακλείου, όπως αποφάσισε ομόφωνα η αρμόδια Επιτροπή που συνεδρίασε την Τετάρτη 26 Ιουλίου, στην Λότζια, υπό την προεδρία του Δημάρχου Βασίλη Λαμπρινού.

Το Βραβείο «Νίκος Καζαντζάκης» του Δήμου Ηρακλείου –του οποίου εμπνευστής του ήταν ο αλησμόνητος Μανόλης Καρέλλης– απονέμεται από το 1977. Αποτελείται από πέντε θεματικούς κύκλους: ο πρώτος: για τα γράμματα, ο δεύτερος: για τις καλές τέχνες, ο τρίτος: για την δημιουργική μουσική, ο τέταρτος: για τις ανθρωπιστικές επιστήμες, και ο πέμπτος: σε μελέτες αναφερόμενες στο έργο και τη ζωή του Νίκου Καζαντζάκη.

Το Βραβείο «Νίκος Καζαντζάκης» –που εφέτος θα δοθεί για τον κύκλο της Μουσικής– έχει απονεμηθεί σε σημαντικές προσωπικότητες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής όπως οι: Γιάννης Μαρκόπουλος, Χρήστος Λεοντής, Νίκος Μαμαγκάκης, Γιώργος Κουρουπός, Γιώργος Κουμεντάκης (ο σημερινός διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής).

Αφού εξετάστηκαν οι αξιόλογες υποψηφιότητες μουσικών, που είχαν καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά, η Επιτροπή, συζήτησε την πρόταση του Δημάρχου Ηρακλείου για το έργο και την συνολική προσφορά της Λένας Πλάτωνος.

Η πρόταση θα έρθει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Λένα Πλάτωνος γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1951 στο Ηράκλειο Κρήτης, είναι κόρη του Γεώργιου Πλάτωνος και της Αντιγόνης Αστρινάκη. Θείος της (αδερφός του πατέρα της), ήταν ο κορυφαίος αρχαιολόγος και επί πολλά έτη Έφορος του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου: Νικόλαος Πλάτων.

Ο πατέρας της ήταν μουσικοπαιδαγωγός, συνθέτης και πρώτος πιανίστας στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα η Πλάτωνος μυήθηκε από παιδί στην Μουσική, ξεκινώντας εκμάθηση πιάνου, ήδη από την ηλικία των τεσσάρων ετών.

Αφού ολοκλήρωσε τις μουσικές σπουδές της στην Ελλάδα, συνέχισε με υποτροφία στο εξωτερικό, πρώτα στην Ακαδημία της Βιέννης και έπειτα στο Βερολίνο, όπου ήρθε σε ουσιαστική επαφή με την ροκ, την τζαζ, και την μουσική της Ανατολής.

Καθοριστικής σημασίας ήταν η συνεργασία της με το Τρίτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, όπου και γνωρίστηκε με το Μάνο Χατζιδάκι, που ήταν τότε διευθυντής στο Τρίτο. Με τον Χατζιδάκι ανέπτυξε μια πολύχρονη επαγγελματική αλλά και φιλική σχέση. Η συμμετοχή της ως συνθέτρια στην θρυλική πλέον εκπομπή «Εδώ Λιλιπούπολη», την καταξίωσε πανελληνίως. Το έργο αυτό, σε συνεργασία με τον Νίκο Κυπουργό, τον Δημήτρη Μαραγκόπουλο, σε στίχους Μαριανίνας Κριεζή και σε ενορχήστρωση του Μάνου Χατζιδάκι, αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα έργα, όλων των ηλικιών, τις τελευταίες δεκαετίες.

Έκτοτε η Λένα Πλάτωνος, σε συνεργασία με την Μαριανίνα Κριεζή, τη Σαβίνα Γιαννάτου, και τον Γιάννη Παλαμίδα, παρουσίασε το πρωτοποριακό έργο Σαμποτάζ (το 1981). Μια εξαιρετική σειρά 13 συνθέσεων σε ποιήματα του Κώστα Καρυωτάκη (το 1982). Το εξαιρετικής έμπνευσης έργο «Το '62 του Μάνου Χατζιδάκι» (το 1983), που ο ίδιος επέτρεψε να ενορχηστρωθούν και να ερμηνευθούν τραγούδια του υπό τον μουσικό ορίζοντα της Πλάτωνος. Από τα πιο αξιοσημείωτα έργα της η παιδική όπερα «Το Αηδόνι του Αυτοκράτορα», βασισμένη στο ομώνυμο παραμύθι του Άντερσεν (ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1989). Ως συνθέτις πειραματίστηκε τα επόμενα χρόνια με πολλά ήδη μουσικών εκφράσεων, ιδιαιτέρως με την ηλεκτρονική μουσική.

Στα ξεχωριστά γεγονότα της παρουσίας της ανήκουν οι μεγάλες συναυλίες της: στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (το 2003), στο Ηρώδειο (το 2008). Η συνεργασία της, το 1990, με τον Διονύση Σαββόπουλο σε ζωντανές εμφανίσεις και στο δίσκο του «Αναδρομή ’63-’89». Το 2015 η επανακυκλοφορία του έργου της «Γκάλοπ» (από την Dark Entries Records) έγινε με ενθουσιασμό δεκτή από τον διεθνή Τύπο. Στα πολλά επιτεύγματά της ανήκει και ο κύκλος αγγλόφωνων τραγουδιών, του 2021, με τίτλο «Hope is the thing with feathers», σε ποίηση της Έμιλι Ντίκινσον, με την συμμετοχή των Sissi Rada και Αθηνάς Ρούτση στο τραγούδι, και της ηθοποιού Καρυοφυλλιάς Καραμπέτη στην αφήγηση.

Η Λένα Πλάτωνος έχει γράψει, επίσης, μουσική για το θέατρο, για χοροδράματα, και για την τηλεόραση, καθώς και έργα κλασικής μουσικής.

Όλα τα μέλη της Επιτροπής, έπειτα από εκτενή συζήτηση, συμφώνησαν ότι η βράβευση της Λένας Πλάτωνος από τον Δήμο Ηρακλείου, θα αποτελέσει ένα ξεχωριστό «ευχαριστώ» και ένα αληθινό «εύγε» του γενέθλιου τόπου, για την ιδιαίτερα σημαντική πορεία της στην σύγχρονη Ελληνική Μουσική.

