Πολυτεχνείο Κρήτης: Υπέγραψε σημαντική συμφωνία με University of Southern California

Το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΚ) υπέγραψε συμφωνία ανταλλαγής προπτυχιακών φοιτητών με το University of Southern California (USC), το οποίο βρίσκεται στο Los Angeles και είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Η Πολυτεχνική Σχολή του USC είναι σταθερά στα κορυφαία πολυτεχνεία των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις.

Η συμφωνία είναι αποτέλεσμα της συμμετοχής των δύο ιδρυμάτων στο “Pharos Summit 2022: Greek - U.S. Collaboration in Higher Education” [https://studyingreece.edu.gr/pharos-summit-2022/] στο πλαίσιο του Προγράμματος Διεθνούς Ακαδημαϊκής Συνεργασίας που σύναψε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης των ΗΠΑ το 2019. Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο του 2022, ομάδα εκπροσώπων πανεπιστημίων των ΗΠΑ επισκέφθηκε το ΠΚ και ξεναγήθηκε από τον Πρύτανη Μ. Λαγουδάκη στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.

Στη συνέχεια, οι Κοσμήτορες των Σχολών του ΠΚ παρουσίασαν τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών. Στην επίσκεψη και τις συναντήσεις συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Β. Διγαλάκης. Οι παρουσιάσεις των Σχολών αποτέλεσαν την αφορμή έναρξης συζητήσεων με το USC, εκπρόσωπος του οποίου συμμετείχε στην ομάδα των επισκεπτών. Οι συζητήσεις καρποφόρησαν μετά από λεπτομερή έλεγχο των προγραμμάτων σπουδών του ΠΚ και του USC και οδήγησαν στην υπογραφή συμφωνίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων.

Με βάση τη συμφωνία, κάθε έτος τέσσερις (4) φοιτητές του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) [https://www.ece.tuc.gr/index.php?id=4101] του ΠΚ θα εγγράφονται στο αντίστοιχο εξάμηνο του Τμήματος Electrical and Computer Engineering (ECE) [https://minghsiehece.usc.edu/] του USC και θα παρακολουθούν προσφερόμενα εκεί μαθήματα, τα οποία θα συνυπολογίζονται στο πρόγραμμα σπουδών τους. Η επιλογή των φοιτητών θα γίνεται με συγκεκριμένη διαδικασία την οποία θα ορίσουν τα δύο συνεργαζόμενα ιδρύματα και η οποία θα βασίζεται σε ακαδημαϊκά κριτήρια.

Το σημαντικό στοιχείο της συμφωνίας είναι ότι οι φοιτητές της Σχολής ΗΜΜΥ του ΠΚ απαλλάσσονται πλήρως των διδάκτρων (τα οποία στο USC έχουν ύψος περίπου 33.000 δολάρια/εξάμηνο) και αναλαμβάνουν μόνο το κόστος μετακίνησης και διαβίωσης. Επιπλέον, η Σχολή ΗΜΜΥ διερευνά τρόπους χρηματοδότησης των φοιτητών της ώστε να καλύπτεται μέρος του κόστους διαβίωσής τους στο Los Angeles.

Στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας, φοιτητές των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών του USC θα μετακινούνται επίσης στο ΠΚ στα Χανιά και θα παρακολουθούν τα εδώ προσφερόμενα μαθήματα, τα οποία κατόπιν θα αναγνωρίζονται από το USC ως μέρος των προπτυχιακών σπουδών τους.

Αναφορά στη συμφωνία γίνεται στην επίσημη σελίδα της Πολυτεχνικής Σχολής του USC, στον σύνδεσμο https://viterbiundergrad.usc.edu/international-programs/. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι ένα από τα μόλις τρία πανεπιστήμια παγκοσμίως με τα οποία έχει συνάψει αντίστοιχες συμφωνίες ανταλλαγής φοιτητών η Πολυτεχνική Σχολή του USC. Τα άλλα δύο είναι το National University of Singapore και το Hong Kong University of Science and Technology, τα οποία καταλαμβάνουν τις θέσεις 8 και 60, αντίστοιχα, στη λίστα QS World University Rankings 2024 [https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2024] με τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.

Η διάρκεια της συμφωνίας είναι πενταετής, με δυνατότητα ανανέωσης, και θα ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Ήδη ο πρώτος φοιτητής της Σχολής ΗΜΜΥ «ετοιμάζει βαλίτσες» για το Los Angeles. Ο φοιτητής, ο οποίος βρίσκεται στο τελευταίο έτος σπουδών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, αναχωρεί μέσα στον Ιούλιο για το USC όπου το ερχόμενο χειμερινό εξάμηνο θα παρακολουθήσει τα τέσσερα (4) τελευταία μαθήματα για την αποφοίτησή του, με πλήρη απαλλαγή από τα δίδακτρα.

