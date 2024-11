Πολυτεχνείο Κρήτης: Τελετή Ονοματοδοσίας Αμφιθεάτρου «Ευάγγελος Γρηγορούδης» την Παρασκευή (22/11)

Την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2024 και ώρα 13:30 θα πραγματοποιηθεί στην Πολυτεχνειούπολη η Τελετή Ονοματοδοσίας του Αμφιθεάτρου Α2 σε Αμφιθέατρο «Ευάγγελος Γρηγορούδης», σύμφωνα με την απόφαση της 636ης συνεδρίασης της Συγκλήτου ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του στο Πολυτεχνείο Κρήτης.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χαιρετισμοί

Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης

Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Καθηγητής Μιχαήλ Δούμπος

Παρουσίαση προσφοράς και έργου του Καθηγητή Ευάγγελου Γρηγορούδη

Καθηγητής Βασίλειος Κουϊκόγλου

Επίδοση τιμητικής πλακέτας και ψηφίσματος της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης στην οικογένεια του Ευάγγελου Γρηγορούδη

Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης

Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Καθηγητής Μιχαήλ Δούμπος

Αποκαλυπτήρια επιγραφής Αμφιθεάτρου

Ο Ευάγγελος Γρηγορούδης ήταν Καθηγητής στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης από το 2002 με ειδίκευση σε θέματα διαχείρισης διαδικασιών ποιότητας. Πραγματοποίησε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο Κρήτης, απ’ όπου πήρε το διδακτορικό δίπλωμα το 1999. Είχε λάβει διακρίσεις από την Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών, το World Automation Congress, την Academy of Business and Administrative Sciences, το Ίδρυμα Ιωάννου και Βασιλείας Καραγιάννη, το Πολυτεχνείο Κρήτης (βραβείο εξαίρετης διδασκαλίας) και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

Ήταν κριτής σε περισσότερα από 50 επιστημονικά περιοδικά, αναπληρωτής συντάκτης των επιστημονικών περιοδικών Operational Research: An International Journal, International Journal of Decision Support Systems, Journal of Knowledge Economy, International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, The Journal of Innovation and Entrepreneurship και Journal of Technology, Innovation and Education, καθώς και μέλος των εκδοτικών επιτροπών των επιστημονικών περιοδικών International Journal of Information and Decision Sciences, International Journal of Information Systems in the Service Sector, International Journal of Multicriteria Decision Making.

Είχε επιμεληθεί ή συγγράψει περισσότερα από δέκα βιβλία για τη μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών, την ανάπτυξη, λειτουργία και στρατηγική των επιχειρήσεων, καθώς και σημαντικό αριθμό ερευνητικών εκθέσεων και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιελάμβαναν διαδικασίες μέτρησης ποιότητας υπηρεσιών, ικανοποίηση πελατών και εργαζομένων, αξιολόγηση επιδόσεων, επιχειρηματική αριστεία, επιχειρησιακή έρευνα (μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης), πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων, ανάλυση δεδομένων (μέθοδοι ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων) και marketing (έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών).

Είχε σημαντική παρουσία στις δράσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης στον τομέα της Καινοτομίας, ενώ ήταν πρωτεργάτης της εμβληματικής Δράσης Ακαδημαϊκής Καινοτομίας «Φυτώριο Ιδεών» του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία μετονομάστηκε σε «Φυτώριο Ιδεών “Βαγγέλης Γρηγορούδης”» προς τιμήν του. Πάντα στο πλευρό των φοιτητών, οργάνωνε πολλούς φοιτητικούς διαγωνισμούς και βρισκόταν εκεί για να τους συμβουλεύσει και να τους καθοδηγήσει στα θέματα του αντικειμένου του.

Έφυγε αιφνίδια από τη ζωή στις 23 Νοεμβρίου 2023, σε ηλικία μόλις 55 ετών, σκορπίζοντας βαθιά οδύνη και θλίψη σε ολόκληρη την Πολυτεχνειακή κοινότητα.

