Πανεπιστήμιο Κρήτης: Θεματική Ημέρα Καριέρας την Παρασκευή 19/4

Την Παρασκευή 19/4/2024 θα διοργανωθεί θεματική ημέρα καριέρας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, 11:00 – 17:00, στο Τμήμα Χημείας, με τη συμμετοχή επιχειρήσεων και φορέων που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο πεδίο εφαρμογών της Χημείας, της Χημικής Τεχνολογίας, της Βιολογίας και της Επιστήμης των Υλικών (τρόφιμα-ποτά, πλαστικά-χρώματα-πετροχημικά, φαρμακευτικά-καλλυντικά, αναλυτικά/μικροβιολογικά/βιοχημικά εργαστήρια…).

Οργανωτικά θα περιλαμβάνει

σύντομες παρουσιάσεις των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων τους δράσεις επικοινωνίας και networking (σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο με τραπέζια για κάθε επιχείρηση /φορέα), και παράλληλες δράσεις σε θέματα που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία.

Οι παράλληλες δράσεις θα έχουν τα παρακάτω θέματα:

“Ο ρόλος του Χημικού στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) και οι Δυνατότητες Σταδιοδρομίας”

Παρουσίαση: Ερμόλαος Βερβέρης

Επιστημονικός Υπεύθυνος στη μονάδα Διατροφής & Καινοτομίας τροφίμων (EFSA); Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής (ΕΚΠΑ)

“Sustainable Catalysts: The Business and Entrepreneurship of Change”

Workshop με την Αλεξάνδρα Καραπιδάκη και τον Κωνσταντίνο Βασσάκη Co-founders του Bizrupt

“Κοινωνικοσυναισθηματικές δεξιότητες και δυσκολίες μάθησης: Από το πανεπιστήμιο στο επόμενο βήμα”

Διοργάνωση: Τμήμα Ψυχολογίας ΠΚ

https://career.uoc.gr/events/hthematiki-imera-karieras-19-04-2024/"

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μεσαρά: Σοβαρό τροχαίο με μοτοσικλετιστή - Διασωληνώθηκε ο οδηγός

Ηράκλειο: Μπαράζ συλλήψεων για ενδοοικογενειακή βία - Την γρονθοκόπησε και την απείλησε με μαχαίρι

Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου: Σε ισχύ το καλοκαιρινό ωράριο των καταστημάτων