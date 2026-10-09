Πανεπιστήμιο Κρήτης: Χρηματοδότηση έως 23.000 € στους ερευνητές για την τεχνολογική και εμπορική ωρίμανση καινοτόμων ιδεών

Πώς μπορεί ένα ερευνητικό αποτέλεσμα να περάσει από το εργαστήριο στο επόμενο στάδιο; Πώς μία επιστημονική ιδέα μπορεί να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες, να αξιολογηθεί ως προς την εφαρμογή της και να διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησής της;

Στη διαδικασία αυτή έρχεται να συμβάλλει το PoC EpiCrete 2026 - Entrepreneurial Projects for Innovation and Commercialization, η δράση Proof of Concept της Μονάδας Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - “Μῆτις” του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Μέσα από τη δράση αυτή, το Πανεπιστήμιο Κρήτης υποστηρίζει μέλη ΔΕΠ και ερευνητές που έχουν αναπτύξει μία ερευνητική ιδέα με εμπορική προοπτική και θέλουν να περάσουν από την έρευνα στην εφαρμογή και την αξιοποίηση.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχει:



● Χρηματοδότηση έως 23.000 €



● Τεχνολογική και εμπορική ωρίμανση της ερευνητικής ιδέας



● Δοκιμή και επιβεβαίωση της λύσης σε πραγματικό περιβάλλον



● Καθοδήγηση και δικτύωση για τη σύνδεση με την αγορά



● Υποστήριξη των επόμενων βημάτων προς την αξιοποίηση και εμπορευματοποίηση

Οι υποβολές για το PoC EpiCrete 2026 ξεκινούν στις 15 Οκτωβρίου 2026 και ολοκληρώνονται στις 16 Νοεμβρίου 2026. Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση, τα κριτήρια και τις οδηγίες υποβολής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Μονάδας Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - “Μῆτις” του Πανεπιστημίου Κρήτης:



https://metis-innovation.uoc.gr/epicrete2026

* Η Δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου «Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης» της Πράξης «Δίκτυο Γέφυρα Τεχνολογίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6018942, η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

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