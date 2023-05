Πανεπιστήμιο Κρήτης: Διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα τη βιώσιμη ανάπτυξη

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την 9η Μαΐου, το 1ο Διεθνές Επιστημονικό Workshop του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, με θέμα «Key determinants and aspects of Sustainability: Interdisciplinary Approaches».

Το (διαδικτυακό) Workshop διοργανώθηκε από το ΚΕΔΙΒΙΜ-Π.Κ. σε συνεργασία με το International Cultural Communication Centre Malaysia (ICCCM) και την International Transnational Education Association (ITEA), με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών από την Κίνα, τη Μαλαισία, τις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα συμμετείχαν με ομιλίες οι ακόλουθοι: Οι Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητής Γιώργος Κοσιώρης (Πρόεδρος του ΚΕΔΙΒΙΜ-Π.Κ.) και Καθηγητής Μιχάλης Παυλίδης (Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Π.Κ.), ο Διευθυντής του ΚΕΔΙΒΙΜ Καθηγητής Νίκος Παπαδάκης, ο Εκπρόσωπος της ΙΤΕΑ, Γενικός Πρόξενος της Μαλαισίας στην Κίνα, Δρ Dato’ Siow Chen Pin, οι Κοσμήτορες Ιδρυμάτων της Κίνας Καθηγητής Ma Ren Hai (Xiangyang Polytechnic) και Καθηγήτρια Yanan Lv (Suzhou Vocational Institute of Industrial Technology), η Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο State University of New York, Δρ Ruixu Chen, ο Λέκτορας του University of Exeter Δρ Μιχάλης Μελίδης. ο Quality Assurance/ Sustainability Director της Avramar S.A Δρ Λεωνίδας Παπαχαρίσης, και οι Καθηγητές- Διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής Αντώνης Χουρδάκης, Καθηγήτρια Πέλλα Καλογιαννάκη, Αν. Καθηγητής Κωστής Μανασάκης και Δρ Στέλιος Τζαγκαράκης.

Το συγκεκριμένο Workshop εντάσσεται στο πλαίσιο της επικείμενης, μεγάλης κλίμακος, συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με την ICCCM, για την παροχή Επιμορφωτικών Προγραμμάτων στην Κίνα, την επόμενη τριετία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Τελετή Αναγόρευσης του Daniel Pauly σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Βιολογίας

Κρήτη - Εκλογές 2023: Πώς θα γίνει η μετάδοση των αποτελεσμάτων από το νησί - Πυρετώδεις προετοιμασίες

Κελιά των Καλογράδων: Ο Ηγούμενος που ανακαινίζει τα "Μετέωρα της Κρήτης" - Βίντεο από το εσωτερικό τους