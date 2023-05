Πανεπιστήμιο Κρήτης: Τελετή Αναγόρευσης του Daniel Pauly σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Βιολογίας

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης αναγορεύει τον Daniel Pauly, Καθηγητή Αλιευτικής Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Βρετανικής Κολομβίας, Βανκούβερ, Καναδάς σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Βιολογίας, της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η αναγόρευση του τιμώμενου θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή Γεώργιο Μ. Κοντάκη, την Τρίτη 16 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00, στο Αμφιθέατρο «Νίκος Πετρίδης» του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστήμιο Κρήτης, στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών, στο Ηράκλειο.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα του Τιμώμενου:

Ο Καθηγητής Daniel Pauly έχει υπηρετήσει σε διάφορα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα με τελευταίο το University of British Columbia στο Vancouver, Canada και είναι μια από τις πλέον προβεβλημένες προσωπικότητες στον χώρο της θαλάσσιας έρευνας. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 380 εργασίες, το έργο του έχει συγκεντρώσει 120.000 αναφορές και ένα h-index 142 στο Google Scholar. Με βάση τα ποσοτικά στοιχεία είναι ο πλέον αναγνωρισμένος επιστήμονας στις κατηγορίες «Θαλάσσια οικοσυστήματα» και «Αλιεία».

Ιδρυτής της FISHBASΕ, της μεγαλύτερης ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας και βάσης δεδομένων για τα ψάρια, δημιουργός σημαντικών εργαλείων μαθηματικής μοντελοποίησης για τα υδατικά οικοσυστήματα και πατέρας πολλών σημαντικών θεωρητικών συλλήψεων/εννοιών όπως το “fishing down the food-web” και των “Shifting baselines”, οραματίστηκε και συντόνισε το “Sea Around Us project” και την πρόσφατη «ανακατασκευή» των πραγματικών αλιευμάτων του κόσμου από το 1950.

Το έργο του που εκτείνεται σε μεγάλες χρονικές και χωρικές κλίμακες, και είναι πολύμορφο και καινοτόμο, έχει επηρεάσει την επιστημονική κοινότητα σε όλο τον κόσμο καθώς και τις πολιτικές διαχείρισης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων.

