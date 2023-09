Πανεπιστήμιο Κρήτης: Απονεμήθηκε το Βραβείο της European Acoustics Association (ΕΑΑ) στον Καθηγητή Μιχαήλ Ταρουδάκη

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Κρήτης με ανακοίνωση τους εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια στον Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Μιχαήλ Ταρουδάκη για την απονομή του βραβείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ακουστικής (European Acoustics Association - ΕΑΑ), για την προώθηση της Ακουστικής στην Ευρώπη (EAA award for the promotion of Acoustics in Europe).

To βραβείο απονεμήθηκε κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου FORUM ACUSTICUM 2023 της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ακουστικής που πραγματοποιείται στο Τορίνο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ακουστικής είναι η ομοσπονδία των επιστημονικών ακουστικών εταιρειών της Ευρώπης (www.euracoustics.org) στην οποία εκπροσωπούνται σήμερα 34 Ευρωπαϊκές χώρες. Το σημαντικό αυτό βραβείο απονέμεται από την ΕΑΑ ανά τριετία σε πρόσωπο ή φορέα που με τη δράση του έχει συμβάλει στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για τη ακουστική επιστήμη στην Ευρώπη.

Ο καθηγητής Μιχάλης Ταρουδάκης έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ακουστικής, και της Διεθνούς Επιτροπής Ακουστικής (International Commission for Acoustics) η οποία περιλαμβάνει στα μέλη της όλες τις επιστημονικές εταιρείες και ενώσεις ακουστικής του κόσμου. Στο σκεπτικό της απόφασης απονομής του βραβείου αναφέρθηκε η συμβολή του Μιχάλη Ταρουδάκη πέρα από το επιστημονικό του έργο στην διοίκηση των παραπάνω φορέων, η οποία οδήγησε μεταξύ των άλλων στη θέσπιση του Διεθνούς Έτους Ήχου (2020-2021) και στην προσέγγιση και συνεργασία της διεθνούς επιστημονικής ακουστικής κοινότητας με πολιτικούς ή κοινωνικούς φορείς στην κατεύθυνση της βέλτιστης χρήσης του ήχου στη ζωή μας.

''Είμαστε βέβαιοι ότι ο Μιχάλης Ταρουδάκης θα συνεχίσει να προβάλλει το Πανεπιστήμιο Κρήτης με τις διεθνείς του διακρίσεις και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία.'' τονίζουν στην ανακοίνωση τους, οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Κρήτης

