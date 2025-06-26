Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου: Μειώνει τα τμήματα εισακτέων ελλείψει υποδομών

Με ένα θερμό μήνυμα προς τους μαθητές και τους γονείς τους, το Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στη σχολική του κοινότητα, επιλέγοντας το σχολείο για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση των παιδιών τους.

Η διεύθυνση του σχολείου, όμως, δεν κρύβει την δυσαρέσκεια της για την διαχρονική έλλειψη λύσης στο στεγαστικό πρόβλημα του σχολείου, που την οδηγεί σήμερα να μειώσει τα τμήματα των εισακτέων κατά τη νέα σχολική χρονιά. Για την ακρίβεια, το νέο σχολικό έτος θα λειτουργήσουν δύο αντί για τρία τμήματα.

Με σαφή απογοήτευση επισημαίνεται ότι το διαχρονικό αίτημα της σχολικής κοινότητας –το οποίο υφίσταται εδώ και 34 χρόνια– για ένα σύγχρονο, λειτουργικό και αξιοπρεπές κτήριο παραμένει αναπάντητο από τις αρμόδιες αρχές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση σημειώνει:

«Το Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τους μαθητές αλλά και τους γονείς που επέλεξαν να εμπιστευτούν σ’ αυτό τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση των παιδιών τους.

Στους επιτυχόντες εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια και τις ευχές μας για εποικοδομητική παρουσία στο νέο σχολικό περιβάλλον.

Στους επιλαχόντες και μη επιτυχόντες ευχόμαστε καλή πρόοδο στο σχολείο αναφοράς τους και τους προτρέπουμε να καλλιεργήσουν την αγάπη τους για την τέχνη και ιδιαίτερα για τη μουσική μέσα από τους φορείς και τα πολιτιστικά σωματεία της πόλης μας.

Μέσα από μια βασανιστική και επίπονη διαδικασία, τηρώντας τη σχετική νομοθεσία και λαμβάνοντας υπόψη, κατά κύριο λόγο, την κτιριακή υποδομή και τις αναγκαίες προϋποθέσεις εξασφάλισης της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας του Σχολείου, ο σύλλογος διδασκόντων αποφάσισε να προτείνει τη δημιουργία δύο (2) τμημάτων αντί τριών (3) για το σχολικό έτος 2025-2026.

Δυστυχώς, στο διαρκές και πάγιο αίτημα, εδώ και 34 χρόνια, της σχολικής κοινότητας για σύγχρονη, λειτουργική και αξιοπρεπή στέγαση δεν υπήρξε ανταπόκριση από τους αρμόδιους φορείς.

Η όποια λύση έχει δρομολογηθεί στο πιεστικό ζήτημα της στέγασης δεν αφορά το παρόν αλλά το προσεχές μέλλον».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Σύλληψη καθηγητή για ασελγείς πράξεις σε βάρος 16χρονης μαθήτριας

Τάκης Θεοδωρικάκος: Προκηρύσσεται το πρώτο καθεστώς του νέου Αναπτυξιακού Νόμου