Κρήτη: Συνελήφθησαν για τα όπλα στα σπίτια τους (εικόνα)

Στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 66 και 29 ετών προχώρησαν οι Αστυνομικοί των Χανίων, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και Αθλητισμού.

Μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια των ερευνών στα σπίτια τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι και ένα περίστροφο.

Στην ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

Συνελήφθησαν, χθες (15.05.2025) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων, δύο ημεδαποί (66χρονος και 29χρονος) κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και Αθλητισμού .

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την καταπολέμηση της παράνομης οπλοκατοχής και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, από αστυνομικούς των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες των ημεδαπών.

Image

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

πιστόλι με γεμιστήρα,

περίστροφο

-2- γεμιστήρες,

-253- πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,

Κάνη πιστολιού,

Εξαρτήματα λαβής πιστολιού

- 2- μαχαίρια

Ξιφολόγχη

Σπρέι πιπεριού και

Πλήθος φαρμακευτικών συσκευασμένων για τα οποία δεν υπήρχαν ιατρικές συνταγές

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Τροχαίο ατύχημα στην παραλιακή (φωτογραφίες)

ΟΦΗ: ''Πέταξε'' με ...συμβολική πτήση στην Αθήνα για το όνειρο του Κυπέλλου (φωτο-βίντεο)