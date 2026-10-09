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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Ώρες αγωνίας για 50χρονο στο Φαράγγι της Ίμπρου

φαράγγι ίμπρου
clock 09:46 | 09/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης 8/10 στις αρχές όταν ένας 80χρονος Ιταλός ανέφερε ότι χάθηκαν τα ίχνη του 50χρονου γιου του, ενώ διέσχιζαν μαζί το Φαράγγι της Ίμπρου στα Σφακιά.

Κατά την διάρκεια της πεζοπορίας, ο 50χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και δεν είχε μαζί του κινητό τηλέφωνο, χάθηκε, και ο πατέρας του ενημέρωσε άμεσα τις αρχές.

Πυροσβέστες μετέβησαν στην περιοχή με δύο οχήματα, συνδράμοντας στις έρευνες της αστυνομίας και μετα από λίγες ώρες ο 50χρονος εντοπίστηκε καλά στην υγεία του, κοντά στην έξοδο του φαραγγιού.

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