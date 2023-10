Κρήτη: Ειδική εφαρμογή που θα σώσει τις καλλιέργειες και τους αγρότες λόγω νερού και κόστους

Mια σημαντική καινοτομία έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι αγρότες της Κρήτης που μέσω τεχνολογίας θα μπορούν πλέον μπαίνοντας σε μια ηλεκτρονική εφαρμογή να εντοπίζουν τα χωράφια τους και με ένα «κλικ» πάνω στο χάρτη είτε χειροκίνητα, είτε χρησιμοποιώντας συντεταγμένες να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται για την άρδευσή τους.

Παράλληλα η πλατφόρμα παρέχει και χρήσιμες πληροφορίες για ποιες καλλιέργειες μπορούν να αναπτυχθούν στη συγκεκριμένη περιοχή.

Η καινοτόμα αυτή πλατφόρμα που συνιστά ένα «εργαλείο» για γεωργία ακριβείας, ονομάζεται DEFICIT από το DEcision system For Irrigation in Crete based on Innovative Technologies (Σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών) (https://www.irrigation-crete.gr/) είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μιας ερευνητικής

ομάδας από το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), από το Πολυτεχνείο Κρήτης και από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ).

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη, ο ερευνητής Νεκτάριος Κουργιαλάς, του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται και φέτος στην ετήσια λίστα του Πανεπιστημίου Stanford με τους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως, τόνισε τα πλεονεκτήματα αυτής της εφαρμογής καθώς όπως είπε εξοικονομείται νερό αλλά και η καλλιέργεια ωφελείται μόνο από τις απαραίτητες ποσότητες.

Ουσιαστικά, είπε, πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σύστημα εξατομικευμένης πληροφόρησης για τις ανάγκες ποτίσματος κάθε αγροτεμαχίου, το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά παγκοσμίως

Ο παραγωγός με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε χωραφιού του (γεωμορφολογία και διαθεσιμότητα νερού) ενημερώνεται για τις κατάλληλες καλλιεργητικές πρακτικές που στοχεύουν στην εξοικονόμηση νερού και στη μέγιστη δυνατή παραγωγή, ενώ παράλληλα έχει πρόσβαση σε στρατηγικές προσαρμογής, όπως είναι η ελλειμματική άρδευση σε περιοχές με χαμηλά υδατικά αποθέματα.

Του δίνεται επιπλέον η δυνατότητα να μάθει για τη μηχανική σύσταση του εδάφους (κατανομή του ποσοστού άμμου, ιλύος και αργίλου) και για την κλίση του εδαφικού ανάγλυφου σε κάθε αγροτεμάχιο όλης της Κρήτης.

Η πλατφόρμα συνδυάζει καινοτόμες τεχνολογίες, όπως, τεχνικές γεωφυσικής & δορυφορικής τηλεπισκόπησης, μετρήσεις πεδίου/αναλύσεις εδαφών και μετεωρολογική πληροφορία σε πραγματικό χρόνο.

Τα δεδομένα αφορούν τα αγροτεμάχια που έχουν συμπεριληφθεί στη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων) σε επίπεδο Κρήτης, όπου προσδιορίζονται χωρικά οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις ανά είδος και για το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο ως τον Οκτώβριο, όσο διαρκεί δηλαδή η αρδευτική περίοδος για τις πιο διαδεδομένες καλλιέργειες στην Κρήτη.

Τα μετεωρολογικά δεδομένα προέρχονται από τη βάση δεδομένων του δικτύου 70 αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών που ανήκουν στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στην Περιφέρεια Κρήτης και στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ – Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου

Για τη δημιουργία του χάρτη μηχανικής σύστασης εδάφους αξιοποιήθηκαν στρατηγικά επιλεγμένες επιτόπιες δειγματοληψίες εδάφους στη βαθμονόμηση δορυφορικών εικόνων και στο συσχετισμό φασματικών τιμών ανάκλασης δορυφορικών εικόνων με τις διάφορες μεταβλητές της μηχανικής σύστασης του εδάφους

Το σύστημα υπολογίζει τις ανάγκες άρδευσης κάθε αγροτεμαχίου ξεχωριστά, βασιζόμενο στις ιδιαιτερότητές του δηλαδή, στο είδος της καλλιέργειας, τη σύσταση του χώματος, το ανάγλυφο του εδάφους, το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας, την ηλικία των δέντρων και τις μετεωρολογικές συνθήκες», διευκρινίζει ο κ. Κουργιαλάς, που ηγήθηκε της δημιουργικής ομάδας της πλατφόρμας.

