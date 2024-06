Ιστορικό Μουσείο Κρήτης: Παρουσιάζονται δύο βιβλία για την Μάχη της Κρήτης

Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών οργανώνει το Σάββατο 15 Ιουνίου 2024, ώρα 11:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο Γιάννη Περτσελάκη του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης (Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 27, Ηράκλειο) την παρουσίαση δύο βιβλίων που σχετίζονται θεματικά με τη Μάχη της Κρήτης.

Πρόκειται για το βιβλίο του Θοδωρή Δασκαρόλη, υπό τον τίτλο Ο Κουρουβαάκα ή η Μάχη της Κρήτης στους αντίποδες και άλλες ιστορίες, εκδ. Το Ροδακιό, Αθήνα 2023 και το βιβλίο του Peter Monteath, με τίτλο Η Μάχη της 42ης οδού. Ο πόλεμος στην Κρήτη & ο Αγώνας των Anzacs μέχρις εσχάτων, μτφ. Γιάννης Χρονόπουλος, εκδ. Historical Quest, Αθήνα 2024.

Το βιβλίο του Θοδωρή Δασκαρόλη, μέσα από εννέα διηγήματα διαφορετικά μεταξύ τους, αφηγείται ιστορίες όπως τις έζησε ο συγγραφέας μέσα από τις εμπειρίες του στη Νέα Ζηλανδία και των Μάορι της Μάχης της Κρήτης, στη Μάλτα, το Βερολίνο του Τείχους, τη Νέα Υόρκη και την μεταδικτατορική Αθήνα. Μέσα από αληθινά περιστατικά αναδεικνύονται οι δεσμοί Ελλήνων και Νεοζηλανδών σε μία κρίσιμη περίοδο, όπως αυτή της Μάχης της Κρήτης.

Το βιβλίο του Peter Monteath περιγράφει τη μάχη στην περιοχή των Χανίων (οδός Τσικαλαριών, μεταξύ Σούδας και Χανίων) και αναδεικνύει πτυχές ως τώρα άγνωστες των πολεμικών επιχειρήσεων, κάνοντας αναφορά στη συμβολή των συμμαχικών δυνάμεων, Αυστραλών και Νεοζηλανδών Μάορι, στη Μάχη της Κρήτης. Ο συγγραφέας έχοντας μελετήσει τα αρχεία και τις αναμνήσεις των Αυστραλών, Νεοζηλανδών, Βρετανών, Γερμανών και Κρητικών, περιγράφει μια από τις πιο σκληρές μάχες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Image

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

Θοδωρής Δασκαρόλης, συγγραφέας, πρέσβυς ε.τ.

Γιάννης Χρονόπουλος, επιμελητής και μεταφραστής του βιβλίου του Peter Monteath

Κωστής Μαμαλάκης, ιστορικός ερευνητής

Τάσος Σακελλαρόπουλος (μέσω zoom), Υπεύθυνος Ιστορικών Αρχείων Μουσείου Μπενάκη

Χρήστος Αναστασιάδης (διαδικτυακά), Κρητικός ομογενής από τη Νέα Ζηλανδία

Λίγα λόγια για τους συγγραφείς

Ο Θοδωρής Δασκαρόλης αποφοίτησε από τη Νομική Θεσσαλονίκης και υπηρέτησε ως Γενικός Πρόξενος στη Νέα Ζηλανδία και ως πρέσβης της Ελλάδος στη Μάλτα και τη Γερμανία.

Ο Peter Monteath είναι καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Flinders της Αδελαΐδας. Έχει συγγράψει το βιβλίο POW: Australian Prisoners of War in Hitler’s Reich and Escape Artist: The Incredible Second World War of Johnny Peck. Η έρευνά του για αυτό το βιβλίο τον οδήγησε σε αρχεία στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Γερμανία – και στην 42η Οδό (από το σημείωμα του βιβλίου).

Χρήσιμες πληροφορίες για την εκδήλωση

Είσοδος ελεύθερη* | Αντίτυπα του βιβλίου θα διατίθενται στο Πωλητήριο του Μουσείου | 2810-283219 (εσ. 101) | www.historical-museum.gr

