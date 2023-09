Ήρθε στην Κρήτη για γάμο και διαγνώστηκε με καρκίνο - Απίστευτη περιπέτεια για μία γυναίκα

Oι διακοπές μιας Αμερικανίδας στην Ελλάδα δεν είχαν ευτυχισμένο τέλος, καθώς κατέληξε παγιδευμένη στο Βενιζέλειο νοσοκομείο του Ηρακλείου για περισσότερο από ένα μήνα. Η Sandra Gutierrez πέταξε στην Κρήτη στα τέλη Αυγούστου για να παραστεί σε έναν γάμο και να δει κάποια αξιοθέατα με την αδελφή της.

Όμως, λίγο μετά την άφιξή της, η Gutierrez παρατήρησε μώλωπες στα χέρια και τα πόδια της, αναφέρει το nypost.com. Λόγω ιστορικού αναιμίας, η ίδια δεν ανησύχησε πολύ. Αλλά ένας φίλος της στην πατρίδα, ο οποίος εργάζεται ως βοηθός γιατρού, της συνέστησε μια εξέταση αίματος για προληπτικούς λόγους.

Η 43χρονη διαγνώστηκε γρήγορα με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, έναν τύπο καρκίνου του μυελού των οστών. Η Gutierrez έμεινε παγιδευμένη σε ένα νοσοκομείο, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα της. Λόγω της κατάστασής της, κινδύνευε να εμφανίσει θανατηφόρα εγκεφαλική ή πνευμονική αιμορραγία, ένας κίνδυνος που εντείνεται από την πίεση στην καμπίνα ενός αεροπλάνου.

«Το σοκαριστικό ήταν ότι μου είπαν πως “δεν μπορείτε να φύγετε καθόλου. Δεν μπορείτε να φύγετε γιατί θα αιμορραγήσετε. Δεν μπορείτε καν να πάτε στην Αθήνα αυτή τη στιγμή“», είπε η ίδια. «Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να κάνει το σώμα μου, πριν μου πουν ότι μπορώ να επιστρέψω με ασφάλεια στην πατρίδα με εμπορική πτήση».

I went on vacation to Greece and wound up in the hospital for a month — doctors say if I fly home I might die https://t.co/rNz2zRryBa pic.twitter.com/NAbCI5UICE

— New York Post (@nypost) September 22, 2023