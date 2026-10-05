Ηράκλειο: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις αποζημιώσεων - Καμπανάκι Καλοκαιρινού για τις ελλείψεις στις υποδομές

Στην ευρεία, έκτακτη σύσκεψη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσαν οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές στο νησί που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών & Μεταφορών Χρίστου Δήμα και Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, καθώς και των Υφυπουργών Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Γιάννη Ανδριανού, συμμετείχε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τους Αντιδημάρχους Δημήτρη Σπυριδάκη και Γιώργο Καραντινό και την Γενική Γραμματέα του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου καλωσορίζοντας το κυβερνητικό κλιμάκιο, εξέφρασε την ικανοποίηση του για την άμεση κινητοποίηση και έκανε γνωστό ότι έγινε δεκτό το αίτημα του Δήμου Ηρακλείου να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας η 3η Δημοτική Κοινότητα, οι Δημοτικές Ενότητες Τεμένους, Παλιανής και Γοργολαΐνη με τις δώδεκα Τοπικές Κοινότητες, καθώς και οι Τοπικές Κοινότητες Βουτών, Σταυρακίων, Δαφνών: «Υπάρχουν εκτεταμένες καταστροφές. Ο Δήμος Ηρακλείου υπέβαλε αίτημα μαζί με αναλυτική τεκμηρίωση για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας με βάση τον Νόμο 5214/2025 ήδη από την Παρασκευή, σήμερα το πρωί το επικαιροποίησε και εκδόθηκε η σχετική απόφαση».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός περιγράφοντας συνοπτικά τη γενική εικόνα του Δήμου και τις εκτεταμένες καταστροφές, αναφέρθηκε στο Βιοτεχνικό Πάρκο Φοινικιάς και την ευρύτερη περιοχή, τον Προφήτη Ηλία αλλά και άλλες περιοχές, τονίζοντας: «Είναι προφανές ότι ο ΕΛΓΑ πρέπει να δραστηριοποιηθεί άμεσα. Έχουμε ζημιές σε 45 τουλάχιστον οικίες, από τις οποίες σε 20 επενέβη η Πυροσβεστική και καταγεγραμμένες είναι τουλάχιστον άλλες 25. Υπάρχουν ζημιές σε οδικές υποδομές σε όλη την κλίμακα, από το εθνικό δίκτυο μέχρι τους αγροτικούς δρόμους που σε τοπικές κοινότητες φτάνουν και στο 70% του δικτύου.

Θέλω να ευχαριστήσω την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε πάντα με την Περιφέρεια Κρήτης, το Πυροσβεστικό Σώμα και την Αστυνομία. Θεωρώ ότι η ανταπόκριση στην άμεση ανάγκη ήταν ικανοποιητική δεδομένων και των ανθρώπινων πόρων και των τεχνικών μέσων που γνωρίζουμε ότι είναι διαθέσιμα».

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