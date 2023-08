Ηράκλειο: Το 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ στο Όσλο μέσω Erasmus+

Το 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου (www.esperino.gr/) συμμετείχε σε πρόγραμμα κινητικότητας μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ (Δράση ΚΑ1). Συγκεκριμένα, έξι εκπαιδευτικοί του σχολείου παρακολούθησαν το σεμινάριο με τίτλο «Creating digital learning environments in order to innovatively transform the educational process of adult students» που πραγματοποιήθηκε στο Όσλο της Νορβηγίας το διάστημα από τις 22 έως και τις 26 Ιουλίου 2023.

Μέσω αυτής της επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί γνώρισαν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία ενός δυναμικού περιβάλλοντος μάθησης. Επίσης, ήρθαν σε επαφή με εκπαιδευτικά λογισμικά που κάνουν τη διδασκαλία ελκυστική, βοηθούν στη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών και συνεισφέρουν στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών.

Image

Σε όλους τους συμμετέχοντες απονεμήθηκαν τα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά Europass Mobility. Με την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους έχει προγραμματιστεί ανοιχτή εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου ΕΠΑΛ, στην οποία θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα αποτελέσματα της συμμετοχής στο παραπάνω πρόγραμμα Erasmus+.

Το 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου αποτελεί ένα σχολείο που απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες εργαζόμενους μαθητές και έχει ως γνώμονα την πολύπλευρη ανάπτυξη μαθητών και εκπαιδευτικών. Βασική μέριμνά του αποτελεί η παροχή μιας ποιοτικής εκπαίδευσης που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ευρωπαϊκές ανάγκες.

