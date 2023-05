Η Κρήτη φιλοξενεί κομβικό Διεθνές Συνέδριο Νευροεπιστημών

Με την ενεργό συμμετοχή και συνδιοργάνωση του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), διεξάγεται το σημαντικό Διεθνές Συνέδριο Νευροεπιστημών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (ΕΜΒΟ), με τίτλο «Κυτταρική Βιολογία του Νευρικού Συστήματος», στο ξενοδοχείο Fodele Beach, στην Κρήτη, από τις 8 έως τις 11 Μαΐου 2023.

Στόχος του συνέδριου είναι να παρουσιαστούν οι πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της Μοριακής Νευροβιολογίας που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την υγεία του νευρικού συστήματος, και προάγουν την κατανόηση του εγκεφάλου και των ασθενειών του νευρικού συστήματος. Στο συνέδριο παρουσιάζονται εξαιρετικά ενδιαφέροντα και πρωτοποριακά επιστημονικά ευρήματα της σύγχρονης έρευνας αιχμής, με έμφαση στις καινοτόμες πειραματικές μεθόδους και αναδυόμενες προσεγγίσεις. Αναλύονται, επίσης, πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με τους πολυάριθμους μηχανισμούς που διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και τη διατήρηση της λειτουργίας των νευρικών κυττάρων.

Σκοπός του συνεδρίου είναι και η ανάδειξη της Κρήτης ως ιδιαίτερου επιστημονικού οικοσυστήματος, που αναπτύσσει διαύλους συνεργασίας με κορυφαία Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του εξωτερικού. Η υψηλή απήχηση και ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του συνεδρίου αποτελεί πόλο έλξης για τη συμμετοχή διεθνώς καταξιωμένων επιστημόνων από κορυφαία Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το νησί μας.

Το συνέδριο συγχρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Μοριακής Βιολογίας (European Organization of Molecular Biology – EMBO, Γερμανία) και φιλοξενεί 21 διακεκριμένους προσκεκλημένους ομιλητές από διεθνώς αναγνωρισμένα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα του εξωτερικού, όπως Harvard (ΗΠΑ), Cambridge (Ηνωμένο Βασίλειο), Max Planck (Γερμανία), New York University (ΗΠΑ), Utrecht Medical Center (Ολλανδία), Ludwig Maximilian University (Γερμανία), Technical University of Munich (Γερμανία), German Center for Neurodegenerative Diseases (Γερμανία), University of Lausanne (Ελβετία), European Molecular Biology Laboratory (Ισπανία), Goethe University (Γερμανία), University of Queensland (Αυστραλία), University of Alberta (Καναδάς), University of Bonn (Γερμανία), University of Bordeaux (Γαλλία), κ.ά. Παράλληλα, συμμετέχουν διεθνώς αναγνωρισμένοι επιστήμονες, καθώς και νέοι ερευνητές από όλον τον κόσμο, που δραστηριοποιούνται στο ευρύ πεδίο των Νευροεπιστημών.

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από τον καθ. Νεκτάριο Ταβερναράκη, Πρόεδρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ), Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, και Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, την καθ. Claudia Bagni (University of Lausanne, Switzerland), και την καθ. Gaia Tavosanis (RWTH Aachen University, Germany).

Περισσότερες πληροφορίες: https://meetings.embo.org/event/23-nervous-systems-resilience

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Φως στην εξέλιξη των μεγαλύτερων δεινοσαύρων που εμφανίστηκαν στη Γη

Έρευνα: Το ρόφημα για την μέγιστη ενυδάτωση... δεν είναι το νερό!

Κυπαρίσσι «Προπάππους»: Αυτό είναι το γηραιότερο δέντρο στον πλανήτη