Χανιά: Δεύτερη τραγωδία μέσα σε λίγες ώρες - Νεκρή και μία 76χρονη γυναίκα

Τραγωδία στις ακτές των Χανίων, καθώς δύο συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Λίγη ώρα μετά τον πνιγμό ηλικιωμένης γυναίκας στην πολυσύχναστη παραλία της Χρυσής Ακτής, ένα νέο περιστατικό στη Γεωργιούπολη ήρθε να συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, το μεσημέρι του Σαββάτου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της Γεωργιούπολης μια 76χρονη αλλοδαπή, υπήκοος Γερμανίας.

Λουόμενοι και διασώστες που βρέθηκαν στο σημείο προσπάθησαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ άμεσα εκλήθη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου δυστυχώς οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Η έρευνα της τοπικής Λιμενικής Αρχής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες η 76χρονη έχασε τη ζωή της. Προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, το οποίο έχει ήδη παραγγείλει τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης, προκειμένου να πέσει φως στα ακριβή ιατρικά αίτια της τραγωδίας.

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