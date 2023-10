Γιάννης Στεφανάκης: Τα έργα που έχουν αλλάξει το Οροπέδιο Λασιθίου θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια

«Το Ιστορικό Οροπέδιο Λασιθίου μπορεί και θα γίνει τα επόμενα χρόνια η πιο ταχέως αναπτυσσόμενη περιοχή και η επόμενη Δημοτική περίοδος θα είναι ακόμη πιο δημιουργική για τον τόπο που αγαπάμε, ζούμε, εργαζόμαστε και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας» είναι το μήνυμα που στέλνει ο Δήμαρχος Γιάννης Στεφανάκης με αφορμή το αποτέλεσμα των προσπαθειών του ίδιου προσωπικά , των αιρετών και των εργαζομένων του Δήμου για την υλοποίηση δεκάδων μικρών και μεγάλων έργων αλλά και παρεμβάσεων σε όλους τους τομείς.

Σε προηγούμενα δελτία τύπου παρουσιάστηκαν τα έργα σε διάφορους τομείς που έχουν αλλάξει την εικόνα των οικισμών του Οροπεδίου Λασιθίου αλλά και στην αποκατάσταση συντήρηση σχολείων,

στην ύδρευση,

την άρδευση των καλλιεργειών,

την αποκατάσταση κοινοτικών κτιρίων,

στην αγροτική οδοποιία,

στους δρόμους,

στις αναπλάσεις οικισμών με νέους δρόμους, πλατείες,

παιδικές χαρές,

επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες,

την ενεργειακή αυτάρκεια ,

τον αθλητισμό,

την καθαριότητα και πολλά άλλα.

Σήμερα τη σκυτάλη παίρνουν και άλλες σημαντικές παρεμβάσεις που στόχο έχουν την ανάδειξη του πλούσιου Πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής μας του Τουρισμού, την ανάδειξη και προστασία του φυσικού- περιβαλλοντικού πλούτου, την Πολιτική Προστασία, την υγεία, την κοινωνική πολιτική και πολλά άλλα.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Γιάννης Στεφανάκης τονίζει μεταξύ άλλων: «Μέσα από την παρουσίαση των έργων σε όλους τους τομείς τα οποία μελετήσαμε, σχεδιάσαμε, προγραμματίσαμε υλοποιήσαμε και υλοποιούμε, με στόχο την ανάπτυξη του Οροπεδίου Λασιθίου αλλά και τα έργα εκατομμυρίων ευρώ που έχουμε προγραμματίσει και εξασφαλίσει τα επόμενα χρόνια, χωρίς καμία επιβάρυνση για τους Δημότες καθώς διεκδικούμε πόρους και πετυχαίνουμε την έγκρισή τους, θα αλλάξουν ριζικά τη ζωή των κατοίκων του».

«Βασικός μας στόχος, συνέχισε, και προτεραιότητα είναι βελτίωση των βασικών υποδομών με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη και την προσφορά καλύτερης ποιότητας ζωής, η αξιοποίηση των πλούσιων περιβαλλοντικών-πολιτιστικών πόρων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει ο τόπος μας.«Επιπλέον, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού, η ενίσχυση του εισοδήματος αγροτών και κτηνοτρόφων με την κατασκευή σημαντικών υποδομών ύδρευσης και άρδευσης, κίνητρα για την παραμονή νέων ανθρώπων στο Οροπέδιο Λασιθίου και Κοινωνική πολιτική για όλους τους δημότες» καταλήγει ο Γιάννης Στεφανάκης.

«Καλώ όλους τους κατοίκους του Οροπεδίου Λασιθίου σε ενότητα γιατί μόνο έτσι μπορούμε να βαδίσουμε στο δρόμο της ανάπτυξης και της προόδου πάντα με εξωστρέφεια, ήθος και αξιοπρέπεια», τονίζει ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου.

Παραθέτουμε τα έργα για το περιβάλλον, τον Πολιτισμό, την Πολιτική Προστασία, την ενίσχυση της Υγείας κ.α.:

Περιβάλλον - Τουρισμός

Αποκατάσταση και ένταξη 16 μονοπατιών, στο Εθνικό Δίκτυο Μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας. Έργο «Βελτίωση ορειβατικών – περιπατητικών μονοπατιών Περιφέρειας Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου» προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ, για την υπαγωγή της στο έργο «SUB1a. Δημιουργία Εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» Ταμείο Ανάκαμψης της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων.

Συντήρηση και αποκατάσταση δρόμου πρόσβασης στο καταφύγιο στην κορυφή Στροβίλι κοινότητας Αβρακόντε. (Ολοκληρωμένο)

Δημιουργία νέας τουριστικής - φυσιολατρικής διαδρομής στην περιοχή Πλάτης, Δρακώνα, Άγιος Παντελεήμονας (μινωική ανασκαφή), πλατεία οικισμού (Ολοκληρωμένη)

Χρηματοδότηση και ανακαίνιση ορειβατικού καταφυγίου του ΕΟΣ Λασιθίου. (Ολοκληρωμένο)

Συνεργασία με Μουσείο φυσικής ιστορίας - απελευθέρωση πτηνών.

Εικαστική αισθητική αναβάθμιση 21 σημείων ενδιαφέροντος με ζωγραφική για παιδιά και μεγάλους σε κτίρια και δημοτικές δομές. (Ολοκληρωμένο)

Δημιουργία ταινίας ̈Ένας Θεός γεννιέται ̈ αναφορικά με τη γέννηση του Δία στο Δικταίον Άντρον σκηνοθεσίας Ελένης Βλάσση. (Ολοκληρωμένο)

Δημιουργία βίντεο Τουριστικής προβολής του Δήμου. (Ολοκληρωμένο).

Καθιέρωση Οροπεδίου Λασιθίου ως χειμερινού προορισμού,

Υποβοήθηση τουριστικού προϊόντος σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές.

Πρωτοποριακή ανά την Ελλάδα δράση υποστήριξης εναλλακτικού και υψηλά εισοδηματικού τουρισμού με την καθιέρωση και αποκλειστική αδειοδότηση του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου ως περιοχή πτήσεων με αερόστατα.

Υγεία

Δημιουργία νέου Φυσικοθεραπευτηρίου στο Τζερμιάδων σε συνεργασία με Σύλλογο Γυναικών ΡΕΑ, Κέντρο Υγείας/ 7η ΥΠΕ. Στελέχωση προσωπικού, ανακαίνιση χώρου, προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού, για ΔΩΡΕΑΝ φυσικοθεραπείες και αποκατάσταση των δημοτών.

Μονιμοποίηση προσωπικού Βοήθεια στο Σπίτι.

Σύσταση και στελέχωση νέας κοινωνικής υπηρεσίας στον Δήμο.

Ενέργειες για αντιμετώπιση Covid.

Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικά διαμορφωμένου θαλάμου COVID στην είσοδο του Κέντρου Υγείας, δωρεάν εξασφάλιση εξοπλισμού και αναλωσίμων για όλες τις υπηρεσίες.

Δωρεάν απολυμάνσεις για όλα τα σχολεία, παιδικό σταθμό, δημοτικά καταστήματα, παιδικές χαρές, κέντρο υγείας, γηροκομείο, ΕΚΑΒ, αστυνομικό σταθμό, πυροσβεστική, πλατείες, οικίες ασθενών κ.α.

Δωρεάν έλεγχοι COVID σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας.

Παρεμβάσεις για δημιουργία εμβολιαστικού κέντρου στην περιοχή. Ιδιαίτερες ενέργειες λόγω του γηραιού πληθυσμού και της ορεινότητας.

Συντήρηση κτιρίου Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Παναγία Η Γερόντισσα. Αποκατάσταση μονώσεων, αντικατάσταση σοβάδων, εξωτερικό βάψιμο όλου του κτιρίου, παρεμβάσεις στο εσωτερικό.

Πρόσληψη και διάθεση απαραίτητου προσωπικού (νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί κλπ) από τον Δήμο, υλικοτεχνική ενίσχυση για την απρόσκοπτη λειτουργία και την προστασία των ηλικιωμένων του γηροκομείου και των ευπαθών κατοίκων οφελούμενων του Βοήθεια στο Σπίτι.

Προστασία ανήμπορων και μόνων με στέγασή τους στο γηροκομείο. Άμεση επέμβση σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων.

Αποκαταστάσεις στους περιβάλλοντες χώρους του Κέντρου Υγείας – Αντικατάσταση κουφωμάτων και διάθεση – διαμόρφωση νέων χώρων ανάπαυσης κλιμακίου ΕΚΑΒ Τζερμιάδων.

Ενέργειες για εξασφάλιση νέου ασθενοφόρου και παραμονή προσωπικού ΕΚΑΒ, για συνεχόμενη, 24ωρη λειτουργία, με 3 πλήρεις βάρδιες πληρωμάτων στο Οροπέδιο Λασιθίου.

Πολιτική Προστασία

Σήμανση δρόμων και ιρλανδικών διαβάσεων για πολιτική προστασία από πλημμύρες.

Αντιπλημμυρικά έργα - Διευθέτηση ομβρίων Άγιος Γεώργιος “Κατρούλας”, Κάτω Μετόχι, “Αγκαθιάδες”.

Διάνοιξη ποταμού στον Άγιο Μανώλη.

Αντιστήριξη πρανών ποταμού “Χαυγάς” σε συνεργασία με Περιφέρεια Κρήτης στην περιοχή Μαρμακέτων, με την χρήση συρματοκιβωτίων.

Διαμόρφωση πυροσβεστικού οχήματος.

Επέκταση και επισκευή πυροσβεστικών κρουνών.

Διαμόρφωση χώρων φιλοξενίας πυροσβεστικής βάρδιας στις εγκαταστάσεις του πάρκου Ελευθερίας περιοχής Κρουσταλλένιας.

Δημιουργία δεξαμενής πυρόσβεσης και εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στον αρχαιολογικό χώρο παγκόσμιου ενδιαφέροντος με δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες του σπηλαίου γέννησης του Δία Δικταίον Άντρον.

Πρόσληψη προσωπικού για πυροπροστασία της περιοχής του Δήμου.

Αντικατάσταση κουφωμάτων και διαμόρφωση εισόδου Πυροσβεστικού Κλιμακίου Τζερμιάδων, για φιλοξενία στις εγκαταστάσεις του Δήμου.

Αντικατάσταση σχαρών και καπακιών για λόγους ασφαλείας.

Αντιμετώπιση ακραίων καιρικών συνθηκών σε 24ωρη βάση 12 μήνες το χρόνο.

Ίδρυση ειδικού δημοτικού κέντρου επιχειρήσεων, με την εμφάνιση εκτάκτων φαινομένων, για την περιοχή του Οροπεδίου Λασιθίου.

Δημιουργία 24ωρου δύο (2) τηλεφωνικών κέντρων, α) Ευπαθών ομάδων β) Άμεσης επέμβασης Εκχιονισμοί - Πλημμύρες.

Προμήθεια εξοπλισμού για προστασία προσωπικού και ευπαθών ομάδων.

Προμήθεια νέων ειδικών οχημάτων, εκχιονιστικών και μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας, χωρίς καμία επιβάρυνση στον δημότη. Ένας ισότροχος μεγάλος φορτωτής με αποσπώμενο μαχαίρι εκχιονισμού, ένα σάρωθρο με αλεστικό χιονιού και αλατιέρα για χρήση εντός των στενών στους οικισμούς, ένα όχημα 4x4 με αποσπώμενο μαχαίρι εκχιονισμού και αλατιέρα, ένα πλήρως ηλεκτρικό αποφρακτικό για φρεάτια κλπ.

Συντονισμός διασώσεων σε συνεργασία με πυροσβεστική υπηρεσία, ΕΟΣ Λασιθίου και ομάδες εθελοντών στην περιοχή του Δήμου.

Συνεργασία με όμορους Δήμους για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές, χιόνια, κατολισθήσεις, πλημμύρες).

Αντιμετώπιση επιπτώσεων σεισμικών φαινόμενων, κατεδαφίσεις επικίνδυνων κτιρίων, αποκαταστάσεις δρόμων, πληγέντων δικτύων ύδρευσης, υποδομών κλπ.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ένταξη των αντλητικών παραδοσιακών ανεμομύλων στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ.

Ένταξη υπό την προστασία του Δήμου του Μουσείου Αγίου Γεωργίου. Παραχώρηση από τον ΕΛΣΟΛ της ιδιοκτησίας των ακινήτων και των εκθεμάτων του Μουσείου. Αποκατάσταση επιχρισμάτων, πλήρες εξωτερικά βαψίματα, καθαρισμοί, συντήρηση εκθεμάτων, μονώσεις-επιδιόρθωση υδραυλικών εγκαταστάσεων. Επαναλειτουργία με διάθεση προσωπικού από τον Δήμο.

Τοποθέτηση πανιών και συντήρηση 180 περίπου, παραδοσιακών αντλητικών ανεμόμυλων με χρηματοδότηση του Δήμου.

Αποκατάσταση δημοτικών αλευρόμυλων στην Άμπελο. Κατασκευή εξοπλισμού για άλεση σιταριού.

Δημιουργία και αποκαλυπτήρια Μνημείου Ξυλογλυπτών στο Μέσα Λασίθι.

Συμμετοχή και Βράβευση από την πανελλήνια διοργάνωση Verde TEC για ανεμόμυλο.

Σύνταξη μελέτης για αποκατάσταση νερόμυλων.

Αναβάθμιση υποδομών σπηλαίου Τραπέζας, μυθολογικού σπηλαίου του Κρόνου με χρηματοδότηση του Δήμου, τοποθέτηση περίφραξης για προστασία από κτηνοτροφία, καθαρισμός, συντήρηση και ανάδειξη μονοπατιού, σήμανση, βελτίωση δημοτικής οδού πρόσβασης.

Διοργάνωση 2ημερου φεστιβάλ “Κρόνιο” αφιερωμένο στο σπήλαιο Τραπέζας και καθιέρωσή του ως ετήσιο θεσμό, σε συνεργασία με το πολιτιστικό σύλλογο Τζερμιάδων.

Συνεργασία με Υπουργείο Πολιτισμού για αναβάθμιση ευρύτερης περιοχής Δικταίου Άντρου, Διαμόρφωση πλατείας Ευρώπης, και κατασκευή τελεφερίκ, από το πρόγραμμα Ταμείου Ανάκαμψης.

Αρχαιολογικές ανασκαφές, εύρεση νέων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος Μινωικών δομών στην Πλάτη και άλλα σημεία του Οροπεδίου Λασιθίου, έρευνα και ταύτιση θέσης Μινωικού Ανακτόρου, εντοπισμός παλαιοτέρων ανασκαφών σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Υπουργείο Πολιτισμού με πλήρη χρηματοδότηση από τον Δήμο. Πρόσληψη και διάθεση του απαραίτητου επιστημονικού και λοιπού προσωπικού.

Αποκάλυψη νέων αρχαιολογικών ευρημάτων και συντήρησή τους στο Μουσείο Αγίου Νικολάου από προσωπικό του Δήμου σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Χρονολόγηση Μινωικής περιόδου πριν την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης.

Ανασκαφή και αποκάλυψη Βυζαντινού Ναού Αγίων Σέργιου και Βάκχου στον Άγιο Χαράλαμπο. Τουριστική ανάδειξη, φωτισμός μνημείου, σήμανση.

Ανάδειξη του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου ως χειμερινός προορισμός.

Έκδοση βιβλίων

Έκδοση βιβλίου “Η προσωπικότητα και η προσφορά του Νικολάου Θ. Κασάπη στο Οροπέδιο Λασιθίου”.

Βιβλίο του Μανόλη Κ. Μακράκη με τον τίτλο “Εν Λασιθίω”

Έκδοση σε συνεργασία με τον σύλλογο Λασιθιωτών Αττικής “Ο ΔΙΚΤΑΙΟΣ“ του περιοδικού “To ΛΑΣΙΘΙ” με αφορμή της 150ης επετείου της Μάχης του Λασιθίου.

Έκδοση “ του περιοδικού “To ΛΑΣΙΘΙ” σε συνεργασία με τον σύλλογο Λασιθιωτών Αττικής “Ο ΔΙΚΤΑΙΟΣ.

Εξωστρέφεια

Αναγόρευση Επίτιμου Δημότη Προέδρου της Δημοκρατίας Προκοπίου Παυλόπουλου, για την συνολική προσφορά του και την καθιέρωση της Μάχης του Λασιθίου ως επίσημη εορτή τοπικής σημασίας για το Νομό Λασιθίου.

Αναγόρευση Επίτιμου Δημότη Πρύτανη πανεπιστημίου Πειραιά Καθηγητή Άγγελου Κότιου, για την συνολική αφιλοκερδή προσφορά του, την επιστημονική του επάρκεια και υποστήριξη προς τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου.

Αναγόρευση Επίτιμου Δημότη Βασίλειου Δρόσου φωτογράφου των ανεμομύλων του Λασιθίου, διά την διάσωση της ιστορικής μνήμης μέσα από τον φωτογραφικό του φακό.

Πολιτιστική Διπλωματία

Επίσκεψη σημερινού Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Οροπέδιο Λασιθίου για διμερείς συναντήσεις και συνομιλίες με Ελληνική ηγεσία.

Επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας Νικολάου Κοτζιά στο Οροπέδιο Λασιθίου για διμερείς συναντήσεις και συνομιλίες με Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μελβούτ Τσαβούσογλου.

Επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών της Αλβανίας στο Οροπέδιο Λασιθίου για διμερείς συναντήσεις και συνομιλίες με Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας Νικόλαο Κοτζιά.

Επίσκεψη σημερινού Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Δημαρχείο.

Επίσκεψη σημερινού Προέδρου του ΠΑΣΟΚ καταγόμενου από την περιοχή του Δήμου Νικολάου Μαρίνου Ανδρουλάκη.

Διαρκείς επισκέψεις Υπουργών, Γενικών Γραμματέων, Βουλευτών, στελεχών Κυβερνήσεων και προσωπικοτήτων.

Συνεργασία με καταγόμενο από το Λασίθι καθηγητή Βασίλειο Φθενάκη για θέματα Παιδείας.

Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, σε παγκρήτιο επίπεδο είναι ο πρώτος Δήμος (2023) που εντάσσεται στην 20μελή Εθνική Ομάδα Εργασίας για τη συμμετοχή των Δήμων της χώρας στη διακρατική Στρατηγική Σύμπραξη «Europe Goes Local-Supporting Youth Work at the

Municipal Level».

Συνεργασία με Διευθυντή του Μουσείου Ακροπόλεως και ανασκαφέα αρχαίας Ελεύθερνας Καθηγητή αρχαιολογίας Νίκο Σταμπολίδη, για τον συντονισμό και καθοδήγηση αρχαιολογικών ερευνών στο σύνολο του Δήμου.

Κοινωνικό πρόσωπο

Διοργάνωση ΔΩΡΕΑΝ Camp για μαθητές στο δημοτικό σχολείο Αγίου Γεωργίου στα πλαίσια περαιτέρω εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόληση των μαθητών σχετικής με την ιστορία του τόπου.

Εκπαιδευτική επαναδραστηριοποίηση Καμπανείου Ιδρύματος σε συνεργασία με τον Δήμο. Συνέργεια νέων της περιοχής στα πλαίσια προγράμματος ERASMUS με φοιτητές και νέους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προγραμματισμός αντίστοιχων επισκέψεων της νεολαίας του Οροπεδίου Λασιθίου στο εξωτερικό.

Δωρεάν παροχή συσκευών tablet σε όλους τους μαθητές του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.

Συνεργασία με άλλους φορείς ΔΙΑΔΑΛΟΣ, ΜΟΔ , ΔΕΠΑΝ, ΕΕΤΑΑ κ.α

Συνεργασία με του πολιτιστικούς συλλόγους για διοργάνωση εκδηλώσεων.

Δωρεάν δημιουργία eshop για κάθε παραγωγό (γεωργό – κτηνοτρόφο) μέσα από την ειδική πλατφόρμα του Δήμου www.agrolasithi.gr

Επιτόπια ενημέρωση Περιφερειάρχη για τρέχοντα προβλήματα και άμεση επίλυση σε αγαστή συνεργασία Δήμου και Περιφέρειας.

Παρέμβαση για την συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του γηροκομείου με υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, με τον Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου κκ Γεράσιμο.

Βοήθεια στο σπίτι. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού από τον Δήμο, υλικοτεχνική ενίσχυση για την απρόσκοπτη λειτουργία και την προστασία των ηλικιωμένων και των ευπαθών κατοίκων, προμήθεια καινούριου ηλεκτρικού οχήματος. Σύσταση και στελέχωση με μόνιμο προσωπικό νέας κοινωνικής δομής στον Δήμο.

