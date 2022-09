ΕΛΜΕΠΑ: Αναγόρευση του Roman Slowinksi σε επίτιμο διδάκτορα

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, απονέμει τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα του Τμήματος, στον Καθηγητή Roman Słowiński ως έμπρακτη αναγνώριση από την πανεπιστημιακή κοινότητα του Ιδρύματος της συνεισφοράς του στα Χρηματοοικονομικά και ιδιαίτερα στον τομέα θεωρίας των Προσεγγιστικών Συνόλων για τη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων.

Η τελετή αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022, στις 12.00 μ.μ., στο Αμφιθέατρο Εκδηλώσεων της Σχολής Επιστημών Υγείας στην πανεπιστημιούπολη στο Ηράκλειο.

Ο τιμώμενος σε Επίτιμο Διδάκτορα, Καθηγητής Roman Słowiński, κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα δώσει ομιλία με θέμα: “Preference Learning by Robust Ordinal Regression for Multiple Criteria Decision Aiding”.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του ιδρύματος στο youtube:https://www.youtube.com/c/elmepa

Ο Καθηγητής Roman Słowiński γεννήθηκε στο Poznań της Πολωνίας το 1952 και σπούδασε στο Poznań University of Technology, από όπου το 1977 αποφοίτησε με διδακτορικό τίτλο σπουδών (PhD). Το 1981, το ίδιο Πανεπιστήμιο του απένειμε τον τίτλο Higher Doctorate Degree (D.Sc.) ενώ από το 2003 κατέχει τη θέση του Καθηγητή.

Είναι ιδρυτής του Εργαστηρίου “Intelligent Decision Support Systems” του Poznań University of Technology και από το 1999 ο αρχισυντάκτης του διεθνούς κύρους επιστημονικού περιοδικού: European Journal of Operational Research.

Θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους και θεμελιωτές της θεωρίας των Προσεγγιστικών Συνόλων για τη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων (Rough Set Decision Support Systems). Τα βασικά επιστημονικά πεδία της ερευνητικής του δραστηριότητας αφορούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, τη Μηχανική Μάθηση και τη Στατιστική. Έχει πολυδιάστατο ερευνητικό έργο συνδυάζοντας τεχνικές Επιχειρησιακής Έρευνας και Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ οι εφαρμογές των μεθόδων που αναπτύσσει περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων όπως είναι η πολυκριτήρια ανάλυση (multicriteria decision making) αλλά και η διαχείριση κινδύνου (risk management).

Βιογραφικό Roman Słowiński

Ο Καθηγητής κος Roman Słowiński γεννήθηκε στο Poznań της Πολωνίας το 1952 και σπούδασε στο Poznań University of Technology, από όπου το 1977 αποφοίτησε με διδακτορικό τίτλο σπουδών (PhD). Το 1981, το ίδιο Πανεπιστήμιο, αναγνωρίζοντας τη διαρκή και σημαντική προσφορά του Καθηγητή Słowiński στο αντικείμενο της εξειδίκευσής του, του απένειμε τον τίτλο Higher Doctorate Degree (D.Sc.). Από το 2003, ο Καθηγητής Słowiński κατέχει τη θέση του Καθηγητή (Full Professor) στο Poznań University of Technology.



Είναι Ιδρυτής του Εργαστηρίου “Intelligent Decision Support Systems” που εδράζεται στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Poznań University of Technology στην Πολωνία. Επίσης, είναι fellow του International Rough Set Society (από το 2015), του Institute of Electrical and Electronics Engineers (από το 2017), του Institute for Operations Research and Management Sciences (από το 2019) και του International Federation for Information Processing). Επίσης, από το 2019, είναι ένας εκ των πέντε αντιπροέδρων της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών, με έδρα την Κρακοβία. Επιπλέον, είναι από το 1999 ο αρχισυντάκτης (editor-in-chief) του διεθνούς κύρους επιστημονικού περιοδικού: European Journal of Operational Research, ενώ θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρου και θεμελιωτές της θεωρίας των Προσεγγιστικών Συνόλων για τη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων (Rough Set Decision Support Systems). Τα βασικά επιστημονικά πεδία της ερευνητικής του δραστηριότητας αφορούν την Τεχνητή Νοημοσύνη, τη Μηχανική Μάθηση και τη Στατιστική. Έχει πολυδιάστατο ερευνητικό έργο συνδυάζοντας τεχνικές Επιχειρησιακής Έρευνας και Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ οι εφαρμογές των μεθόδων που αναπτύσσει περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων όπως είναι η πολυκριτήρια ανάλυση (multicriteria decision making) αλλά και η διαχείριση κινδύνου (risk management).

Ο Καθηγητής Słowiński έχει εκδώσει 14 βιβλία και περισσότερα από 400 επιστημονικά άρθρα. Έχει επιβλέψει πάνω από 20 διδακτορικούς φοιτητές σε θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Πληροφορικής. Είναι κάτοχος της Ευρωπαϊκής Έδρας (European Chair) στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού Dauphine και το 1991 του απονεμήθηκε το EURO Gold Medal (1991) από τον Οργανισμό European Operational Research Societies, ενώ έχει αναγορευθεί επίτιμος διδάκτορας στα ακόλουθα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα: Polytech Mons (2008, Βέλγιο), University Paris Dauphine (2001), Πολυτεχνείο Κρήτης (2008), και Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (2018).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Τραγωδία με 34χρονο...

Ηράκλειο - Εξαφάνιση 63χρονου: Το εύρημα σε ρεματιά σήμανε συναγερμό

Ηράκλειο - τροχαίο: Τραυματίστηκε οδηγός μηχανής