Δήμος Ρεθύμνης: Αναζητούνται κατοικίες για τη στέγαση 15 ευάλωτων νοικοκυριών

Πρόσκληση προς ιδιοκτήτες ακινήτων να διαθέσουν κατοικίες προς μίσθωση για τη στέγαση 15 ευάλωτων νοικοκυριών απευθύνουν οι Δήμοι Ρεθύμνης και Αγίου Βασιλείου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους ΙΙΙ». Το σχέδιο προβλέπει επιδότηση ενοικίου για 24 μήνες, σε συνδυασμό με παρεμβάσεις κοινωνικής φροντίδας και εργασιακής επανένταξης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα μέλη των νοικοκυριών έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των δύο Δήμων ως οικογένειες ή άστεγοι που διαβιούν στον δρόμο, σε ακατάλληλα καταλύματα ή σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης. Το σχέδιο δράσης «Στέγαση Ευάλωτων Ομάδων στους Δήμους Ρεθύμνης και Αγίου Βασιλείου» υλοποιείται από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΡΙΘΥ Μονοπρόσωπη Α.Ε.», ως διαχειριστή φορέα, σε συνεργασία με τους δύο Δήμους. Η χρηματοδότησή του προέρχεται από πόρους του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Πέρα από την επιδότηση του ενοικίου, προβλέπεται κάλυψη δαπανών για οικοσκευές, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και κοινόχρηστα, καθώς και για επισκευή φθορών και έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.

Παράλληλα, για την υποστήριξη της εργασιακής επανένταξης των ωφελούμενων, προβλέπεται επιδότηση εργασίας και ασφαλιστικών εισφορών για έως 12 μήνες. Μετά την ολοκλήρωση της επιδότησης της εργασίας, προβλέπεται επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη για έως ακόμη 12 μήνες. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης επιδότηση για την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων, συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική στήριξη και διασύνδεση με συμπληρωματικές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες.

Οι ιδιοκτήτες που ενδιαφέρονται να διαθέσουν ακίνητα προς μίσθωση μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης, στο τηλέφωνο 2831050740, και με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αγίου Βασιλείου, στο τηλέφωνο 2831131753.

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