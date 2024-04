Βραβεία και διακρίσεις 10ου Παγκρήτιου Διαγωνισμού Ελαιολάδου

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 10ος Παγκρήτιος Διαγωνισμός Ελαιολάδου στον οποίο διακρίθηκαν ελαιόλαδα απ’ όλο το νησί, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κρητικού ελαιολάδου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Σταύρος Τζεδάκης ανέφερε σχετικά: «Τα αποτελέσματα του 10ου Παγκρήτιου Διαγωνισμού Ελαιολάδου, ήταν πολύ ικανοποιητικά με υψηλές βαθμολογίες, σε μία δύσκολη χρονιά για την παραγωγή του Κρητικού Ελαιολάδου. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε ένα από τα πιο σημαντικά προϊόντα της Κρήτης με τέτοιες δράσεις. Ευχαριστούμε όλους τους παραγωγούς/τυποποιητές που συμμετείχαν, τους κριτές μας, τους ομιλητές, τους συνεργάτες της Περιφέρειας και της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και όσους βοήθησαν στην διεξαγωγή του διαγωνισμού.»

Φέτος αξιολογήθηκαν 69 δείγματα από 48 τυποποιητές παραγωγούς από τους 4 νομούς της Κρήτης, ενισχύοντας για μια ακόμη χρονιά το θεσμό του διαγωνισμού σε τοπικό επίπεδο.

Image

Στις 48 επιχειρήσεις η κατανομή ανά νομό ήταν 19 από τον νομό Ηρακλείου, 15 από τα Χανιά, 5 από το Ρέθυμνο και 9 επιχειρήσεις από τον νομό Λασιθίου.

Οι ποικιλίες ελαιολάδου που διαγωνίστηκαν αφορούσαν κυρίως στην ποικιλία Κορωνέικη με 60 δείγματα, ενώ στον διαγωνισμό συμμετείχαν 5 δείγματα από την ποικιλία τσουνάτη, 1 θρουμπολιάς / χονδρολιάς, 1 δείγμα τσουνάτη/κορωνέικη, 1 δείγμα κορωνέικη/αγριελιά και 1 δείγμα με μείγμα από κρητικές ποικιλίες.

Στο σύνολο των 69 δειγμάτων, διαγωνίστηκαν 34 στην κατηγορία συμβατικής καλλιέργειας, 17 στην βιολογική καλλιέργεια και 18 δείγματα στην κατηγορία ΠΟΠ –ΠΓΕ.

Την Παρασκευή 29 και Σάββατο 30 Μαρτίου διεξήχθη η αξιολόγηση στο εργαστήριο οργανοληπτικής αξιολόγησης Ελαιολάδου Κρήτης ΑΣΡ, με την συμμετοχή 8 κριτών από την Κρήτη. Επικεφαλής του panel του Διαγωνισμού ήταν η κα Χριστοπούλου Έφη, Χημικός, εμπειρογνώμονας της Ε.Ε. και του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας, θεμελιώτρια της οργανοληπτικής αξιολόγησης στην Ελλάδα, με εμπειρία από το 1982 έως σήμερα. Την ευθύνη του διαγωνισμού είχε η Ελευθερία Γερμανάκη, panel supervisor του Εργαστηρίου Οργανοληπτικής Αξιολόγησης Κρήτης Α.Σ.Ρ., με πολλαπλές συμμετοχές σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Η κριτική επιτροπή απαρτιζόταν και φέτος από εκπαιδευμένους δοκιμαστές, οι οποίοι συμμετέχουν σε διαπιστευμένη οργανοληπτική ομάδα, έχουν εμπειρία στην εφαρμογή της οργανοληπτικής μεθόδου και έχουν συμμετάσχει ως κριτές σε ελληνικούς η/και διεθνείς διαγωνισμούς ελαιολάδου. Συμμετείχαν στο panel με αλφαβητική σειρά οι: Ανδρουλάκης Μάνθος, Δουκάκης Χαράλαμπος, Εφεντάκης Γιάννης, Καλιτσουνάκη Μαρία, Μπαρμποπούλου Ελένη, Παπαμανωλιουδάκη Τάσα, Σπανουδάκη Μαρία, Τζιρίτα Κωνσταντίνα, Φακουρέλης Νίκος, Φαφουτάκης Μανόλης και Filippo Falugiani.

Τα 69 εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που συμμετείχαν είχαν παραχθεί και τυποποιηθεί στην Κρήτη, κατά την ελαιοκομική περίοδο 2023 – 2024, φέρουν εμπορική ετικέτα (brand name).

Οι κατηγορίες των βραβείων και διακρίσεων ήταν τρεις:

Τυποποιημένο ελαιόλαδο συμβατικής καλλιέργειας (συμπεριλαμβάνονται τα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης)

Τυποποιημένο ελαιόλαδο βιολογικής καλλιέργειας (με προσκόμιση αντίστοιχου πιστοποιητικού)

Τυποποιημένο ελαιόλαδο με πιστοποίηση ΠΟΠ ή ΠΓΕ (με προσκόμιση αντίστοιχου πιστοποιητικού)

Βραβεύτηκε και η κατηγορία best of Νομός, το καλύτερο ελαιόλαδο με γεωγραφικά κριτήρια οπότε είχαμε 4 νέες βραβεύσεις σε απόλυτη βαθμολογία ανεξαρτήτως της κατηγόρια, σε best of Chania, best of Rethymno, best of Heraklio και best of Lassithi.

Οι διακρίσεις και οι τελικές βαθμολογίες ανά κατηγορία έχουν ως εξής:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

