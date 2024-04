Ακρίβεια: "Γονατίζει" τους καταναλωτές - Φτάχνουν μόνοι τους τα πασχαλινά γλυκά

Το χέρι βαθιά στην τσέπη θα αναγκαστούν να βάλουν οι καταναλωτές για το φετινό πασχαλινό τραπέζι, καθώς, όπως όλα δείχνουν, οι τιμές κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν πως στο φετινό πασχαλινό καλάθι θα διευρυνθεί η παρουσία της ιδιωτικής ετικέτας σε κωδικούς.

Για τα πασχαλινά γλυκά το ράλι στις τιμές του κακάο, που βρίσκεται σε εξέλιξη, επηρεάζει τις τιμές σε πασχαλινά αυγά, που κινούνται σε τέμπο ανατιμήσεων έως και 20% σε σχέση με πέρυσι.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη ο ο πρόεδρος Επιστημονικού Σωματείου Logistics Νεκτάριος Κανακαράκης είπε ότι νέες ανατιμήσεις θα βγουν στην αγορά μετά τις 15 Μαίου, ενώ επισήμανε την αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών ενόψει του Πάσχα.

Όπως ανέφερε και σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), το 40% του δείγματος των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα μειώσει τις αγορές του, ενώ θα περιορίσει τις συναθροίσεις σε οικογενειακά τραπέζια.

Να σημειωθεί επίσης,ότι καταγράφεται σημαντική αύξηση της τάσης Do It Yourself όσον αφορά τη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική. Δηλαδή οι καταναλωτές δηλώνουν ότι θα φτιάξουν μόνοι τους γλυκά και άλλα πασχαλινά είδη. Το ποσοστό των νοικοκυριών που σκοπεύει να φτιάξει γλυκά στο σπίτι αυξήθηκε, από 43% πέρσι, στο 50% φέτος.

Παράλληλα προχωρούν στις αγορές μικρότερων ποσοτήτων κρέατος και ξεχνούν τις εξόδους σε εστιατόρια, ενώ παράλληλα αναγκάζονται να μην ταξιδέψουν εκτός αστικών κέντρων αφού αποθαρρύνονται από την ακρίβεια και στο κόστος των μεταφορών.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι τον Μάρτιο καταγράφηκαν ανατιμήσεις της τάξεως του 17% στ’ αεροπορικά εισιτήρια και 14% στις κρατήσεις σε ξενοδοχεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Συνελήφθη 15χρονος που επιτέθηκε και χτύπησε τη γιαγιά του

Ηράκλειο: Ξύλο στο πάρκο Θεοτοκόπουλου - Τέσσερις συλλήψεις