Ηράκλειο: 6ο Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών-Camera On

H Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου μέσω της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων, Αγγελικής Ζαχαράτου, το Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Πολιτιστικών Θεμάτων σχολείων ΔΔΕ Ηρακλείου με τίτλο: «Camera On» και το Europe Direct-Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Κρήτης συνδιοργανώνουν το 6 ο Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών- Camera On 2021, τη Δευτέρα 31 Μαΐου και την Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 και ώρα 18:00-21:00. Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται με την υποστήριξη των υπηρεσιών βίντεο του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, καθώς και με την τεχνική υποστήριξη του κ. Τζωρμπατζάκη Αλέξη, εκπαιδευτικού και του κ. Χαριτάκη Κυριάκου, κινηματογραφιστή, συνεργάτη του Φεστιβάλ.

Ως εναρκτήρια εκδήλωση του Φεστιβάλ, τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και ώρα 18:00, θα πραγματοποιηθεί ομιλία με κεντρικό ομιλητή τον κ. Δενδραμή Παναγιώτη, διδάσκοντα στον τομέα Θεατρικών και Κινηματογραφικών Σπουδών του τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, με θέμα: «Κινηματογράφος και Εκπαίδευση».

Στο 6 ο Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών-Camera On 2021 συμμετέχουν δεκατέσσερα (14) σχολεία της ΔΔΕ Ηρακλείου με δεκαοκτώ (18) ταινίες μικρού μήκους, animation και ντοκιμαντέρ, τρία σχολεία άλλων Δ/νσεων Εκπ/σης, ως φιλική συμμετοχή, με τρεις (3) ταινίες, καθώς και δύο (2) ταινίες της «Camera Zizanio» και μία (1) ταινία του «Chania Film Festival». Η προβολή των ταινιών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 και ώρα 18:00-21:00.

Το 6ο Φεστιβάλ Μαθητικών Ταινιών 2021-Camera On 2021 θα μεταδοθεί σε live streaming στον σύνδεσμο: http://video.sch.gr/live/

Τρίτη 1 Ιουνίου 2021

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

CAMERA ZIZANIO

Why So Serious (10:00), μικρού μήκους-μυθοπλασία

Συντονισμός: Χαριτάκης Κυριάκος

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ra-Hell (06:05), μικρού μήκους-μυθοπλασία, 10 ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Συντονισμός: Τζωρμπατζάκης Αλέξης, Παναγιωτοπούλου Βασιλική, Παχίδου Αγγελική

Ένα παράξενο όνειρο (07:03), μικρού μήκους-μυθοπλασία, 10 ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Συντονισμός: Τζωρμπατζάκης Αλέξης

The window (07:00), μικρού μήκους-μυθοπλασία, 12 ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Συντονισμός: Αποστολάκη Έρη

Free from fear (03:30), μικρού μήκους-μυθοπλασία, 12 ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Συντονισμός: Αποστολάκη Έρη

Τα Μαθηματικά στην Αρχαία Ελλάδα (04:00), animation, Γυμνάσιο Κρουσώνα

Συντονισμός: Αντωνογιαννάκη Ελευθερία, Μαστρογιωργάκης Χαράλαμπος

Η φασαρία της σιωπής (05:53), μικρού μήκους-μυθοπλασία, 1 ο Γυμνάσιο Σητείας

Συντονισμός: Κούτρα Ελευθερία, Δαούκα Ευθαλία

Απουσίες (10:00), μικρού μήκους-μυθοπλασία, ΓΕΛ Μοιρών

Συντονισμός: Παναγιωτόπουλος Στέφανος

Το χάος του σήμερα (02:32), μικρού μήκους-μυθοπλασία, Καλλιτεχνικό Σχολείο

Ηρακλείου

Συντονισμός: Αλατσάκη Ευανθία

Under the skin (14:00), ντοκιμαντέρ, 1ο ΕΚ/ΕΠΑΛ Ρεθύμνου

Συντονισμός: Βιβιλάκη Ελισσάβετ, Σταγάκη Ηλέκτρα, Καραδάκη Χρυσή,

Αντωνάκη Ελένη, Πετσαγγουράκης Βαγγέλης

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

CAMERA ZIZANIO-MYTHOS PROJECT

Τhe new normal (02:12), μικρού μήκους-μυθοπλασία

Συντονισμός: Sanders Malu

CHANIA FILM FESTIVAL

Παιχνίδι Μυστηρίου (06:06), μικρού μήκους-μυθοπλασία

Συντονισμός: Χαριτάκης Κυριάκος

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Τheseus and the Minotaur (09:04), μικρού μήκους-μυθοπλασία, 21 ο Δημοτικό

Σχολείο Ηρακλείου

Συντονισμός: Αράπογλου Αναστασία, Παπακώστα Βίκυ

The black side of the internet (02:03), animation, 9 ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Συντονισμός: Καμένου Βικτωρία

Captain America and Mjolnir (04:00), animation, 9 ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Συντονισμός: Καμένου Βικτωρία

Noone (05:00), animation, 12 ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, Γυμνάσιο Μελεσών

Συντονισμός: Αποστολάκη Έρη

Ιωάννης Καποδίστριας - Προτεραιότητά του η Παιδεία (08:00), ντοκιμαντέρ,

Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού

Συντονισμός: Σφυράκης Μιχάλης, Χριστινίδη Μαριάννα

Και ζήσαν αυτοί ασφαλείς... και μεις ασφαλέστεροι (06:00), animation,

Ειδικό Γυμνάσιο Ηρακλείου

Συντονισμός: Τζιβάρα Ελένη

Χριστούγεννα ήρθαν πάλι στη νοηματική γλώσσα (06:00), video clip, 3 ο ΓΕΛ

Ηρακλείου

Συντονισμός: Βενιώτη Ανθή, Μαλαβέτα Αναστασία

Με ακούτε; (14:33), ντοκιμαντέρ, 4 ο ΓΕΛ Ηρακλείου

Συντονισμός: Μαυρογιαννάκη Ευαγγελία

Medea in agon-y (15:00), μικρού μήκους-μυθοπλασία, Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου

Συντονισμός: Αλατσάκη Ευανθία, Χρυσικοπούλου Ελισάβετ

StandbyMe (01:39), animation, ΓΕΛ Επισκοπής

Συντονισμός: Βουζαξάκης Γεώργιος, Γιαννακόπουλος Νικόλαος, Μαραγκάκη Κυριακή

Αλησμόνητος (08:32), μικρού μήκους-μυθοπλασία, Πρότυπο ΓΕΛ Ηρακλείου

Συντονισμός: Κουρούμαλης Μανώλης

Emvolium (07:00), μικρού μήκους-μυθοπλασία, 2 ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Συντονισμός: Παπαδάκης Λεωνίδας

