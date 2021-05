Κρήτη: Ευρωπαϊκά έργα στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων πρόκειται να υλοποιήσει και φέτος, εν μέσω πανδημίας, ευρωπαϊκά έργα στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+, συνεχίζοντας την επιτυχή συνεργασία του με Εκπαιδευτικά Ινστιτούτα του τουριστικού τομέα της Περιφέρειας Umbria της Ιταλίας από το 2013. Να σημειωθεί ότι πέρυσι το ΜΑΙΧ ήταν το πρώτο Ινστιτούτο πανευρωπαϊκά που κατάφερε να οργανώσει και να υλοποιήσει πρόγραμμα ERASMUS+ από την έναρξη της πανδημίας του κορονωϊού.

Φέτος θα υλοποιηθούν 4 έργα: “Innovating the WBL to increase employability in sustainable and accessible tourist 4.0 destinations - WBL4SlowTour, Project n° 2019- 1-IT01-KA102-007209”, “VET International Consortium for Tourism and Environment - VETITEC, Project n. 2020-1-IT01-KA116-008031”, “Ready for the Future, Professional Training meet Industry 4.0 – FuturePro 4.0” Project n. 2020-1-IT01-KA102-008149”, "VET Mobility 4.0 European Smart Factories - VET4.0EU” Project n° 2019-1-IT01-KA102-007286”, τα οποία αφορούν στην κινητικότητα σπουδαστών επαγγελματικής εκπαίδευσης που προβλέπουν την υλοποίηση πρακτικής άσκησης/κατάρτισης σε επιχειρήσεις εστίασης και φιλοξενίας στον τομέα του τουρισμού ενώ στοχεύουν και στην επιμόρφωση εκπαιδευτών πάνω σε θέματα αποτελεσματικότερων μεθοδολογιών εκπαίδευσης στον τομέα του τουρισμού, της βιομηχανίας αλλά και κοινωνικής ένταξης.

Λόγω της μεγάλης επιτυχίας υλοποίησης του προγράμματος την περυσινή χρονιά, όσον αφορά στη συντονισμένη και αποτελεσματική διαχείριση του προγράμματος από το ΜΑΙΧ, την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων σχετικά με την υγειονομική ασφάλεια των εκπαιδευόμενων από το ΜΑΙΧ κατά τη διάρκεια της διαμονής τους αλλά και την απόλυτη ικανοποίηση των εκπαιδευόμενων και των επιχειρήσεων από την εκπαιδευτική κατάρτιση και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, το ΜΑΙΧ θα υποδεχθεί φέτος τον τετραπλάσιο αριθμό σπουδαστών και τον διπλάσιο αριθμό εκπαιδευτών σε σχέση με πέρυσι, δικαιώνοντας έτσι τις επίπονες προσπάθειες και την πρωτοφανή πρωτοβουλία που ανέλαβε και συνεχίζει να αναλαμβάνει το ΜΑΙΧ κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Συγκεκριμένα, κατά το διάστημα από 13 Ιουλίου έως και 12 Σεπτεμβρίου 2021, 80 σπουδαστές από Ανώτατες Δημόσιες Σχολές Τουρισμού του Σπολέτο και Τσιτά ντι Καστέλο (Citta di Castello) της Ιταλίας, θα υλοποιήσουν μαθητεία σε επισιτιστικές και τουριστικές επιχειρήσεις του νομού Χανίων, ενώ 80 εκπαιδευτικοί θα υλοποιήσουν την εκπαίδευση τους κατά το διάστημα 18 Ιουλίου έως 31 Ιουλίου 2021 από καταξιωμένους και έμπειρους εκπαιδευτές.

Τα έργα, στοχεύουν στην απόκτηση/ενίσχυση επαγγελματικών προσόντων, γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω της έκθεσης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον ενώ φιλοδοξούν να συνεισφέρουν στην ενίσχυση των εμπειριών των μαθητευόμενων, που σχετίζονται με την εργασία/εκπαίδευση σε διεθνές πλαίσιο. Προϋποθέτουν δε, την άριστη συνεργασία ιδρυμάτων εκπαίδευσης & κατάρτισης και επιχειρήσεων με πολλαπλά οφέλη για όλους τους συμμετέχοντες.

