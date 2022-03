Ζελένσκι: Προτείνουν τον Πρόεδρο της Ουκρανίας για το Νόμπελ Ειρήνης

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να μαίνεται για πάνω από τρεις εβδομάδες, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει γίνει το πρόσωπο των ημερών καθώς καλεί αταλάντευτα τον λαό του να αντισταθεί ενάντια στην εισβολή της Ρωσίας. Την στάση του αυτή φαίνεται να εκτιμούν Ευρωπαίοι πολιτικοί που ζητούν να είναι υποψήφιος για το Νόμπελ Ειρήνης.

Δημοσιεύματα σε ΜΜΕ της Ουκρανίας αναφέρουν ότι τριάντα έξι Ευρωπαίοι πολιτικοί έστειλαν επιστολή στην επιτροπή Νόμπελ ζητώντας να παραταθεί η διαδικασία υποψηφιοτήτων για το Νόμπελ Ειρήνης έως τις 31 Μαρτίου 2022 και να επιτραπεί η υποψηφιότητα για το Νόμπελ Ειρήνης για τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι και τον λαό της Ουκρανίας.

Την επιστολή – όπως αναφέρει το ukrinform.net – υπέγραψαν 36 πολιτικοί από την Ολλανδία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Σουηδία, την Εσθονία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Η επιστολή είναι ανοιχτή για υπογραφή από πολιτικούς ηγέτες σε όλο τον κόσμο έως τις 30 Μαρτίου.

«Είμαστε μάρτυρες του θάρρους του λαού της Ουκρανίας που άντεξε αυτόν τον πόλεμο που τους διεξάγει η Ρωσία. Οι γενναίοι Ουκρανοί αγωνίζονται για τη διατήρηση της δημοκρατίας και της αυτοδιοίκησης… Οι άνθρωποι σε όλη την Ουκρανία ξεσηκώνονται για να αντισταθούν στις δυνάμεις του αυταρχισμού… Πιστεύουμε ότι τώρα είναι η ώρα να δείξουμε στον λαό της Ουκρανίας ότι ο κόσμος είναι με το μέρος του», αναφέρει η επιστολή.

Volodymir @ZelenskyyUa was nominated for the Nobel Peace Prize. pic.twitter.com/Q8G6qDwWdG

— NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022