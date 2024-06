Viral o γιός Γερουσιαστή που κάνει αστείες γκριμάτσες στην διάρκεια ομιλίας στο Κογκρέσο (βίντεο)

Η ομιλία του Ρεπουμπλικάνου Τζον Ρόουζ στο Κογκρέσο θα μείνει αξέχαστη, όχι για το περιεχόμενό της, αλλά για το… φόντο της: τον γιο του γερουσιαστή και τις απίστευτες γκριμάτσες που έκανε στην κάμερα, ενώ ο πολιτικός προσπαθούσε να εκθέσει, με κάθε σοβαρότητα, την άποψή του στο αμερικανικό Κοινοβούλιο.

Στο βίντεο, που έχει γίνει viral, ενώ ο πατέρας του έχει πάρει τον λόγο, ο 6χρονος αδιαφορώντας για τον τόπο της ομιλίας, κοιτάει απευθείας τις κάμερες και αρχικώς χαμογελάει πλατιά.

Ο μικρός έδωσε άλλο τόνο στην πολιτική τοποθέτηση του πατέρα του

Μετά ακολουθεί πιο δραστικές οδούς για να εντυπωσιάσει όσους τον βλέπουν από την κάμερα, δοκιμάζοντας διάφορες γκριμάτσες, και προσφέροντας, ένα αυθεντικό τρολάρισμα σε μια μονότονη πολιτική τοποθέτηση.

Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο

Ο πατέρας του πιτσιρικά από την πλευρά του, δημοσίως το… πήρε ψύχραιμα. Οχι μόνο δεν έδειξε να ενοχλείται, αντίθετα σχολίασε με χιούμορ στα social media: «Αυτό συμβαίνει όταν λέω στον γιο μου, να χαμογελάσει στην κάμερα για τον μικρό αδερφό του».

This is what I get for telling my son Guy to smile at the camera for his little brother 🤷‍♂️ https://t.co/L8sLBDJt35

— Congressman John Rose (@RepJohnRose) June 3, 2024