UNICEF: «Κόλαση επί γης» η Γάζα για τα παιδιά

Πάνω από 10.000 είναι οι νεκροί Παλαιστίνιοι μέσα σε έναν μήνα από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένως αμφισβητήσει τα στοιχεία, χαρακτηρίζοντάς τα «προπαγάνδα της Χαμάς» και εκτιμά ότι ο αριθμός είναι σαφώς μικρότερος.

Εντούτοις, τα στοιχεία αυτά έχουν αμφισβητηθεί επανειλημμένα από το Ισραήλ και άλλες δυτικές χώρες, χαρακτηρίζοντάς τα ως προϊόν προπαγάνδας της ισλαμιστικής οργάνωσης, κάνοντας λόγο για σημαντικά χαμηλότερους αριθμούς απωλειών. Μάλιστα και ο Τζο Μπάιντεν είχε δηλώσει πριν λίγες ημέρες ότι «δεν έχει εμπιστοσύνη» στους αριθμούς που ανακοινώνονται, ενώ εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε το υπουργείο Υγείας στην περιοχή «πλήρως ελεγχόμενο από τη Χαμάς», αν και δεν έθεσε υπό αμφιβολία ότι τα θύματα είναι χιλιάδες, πολλοί από αυτούς άμαχοι.

In a press briefing in Geneva, Switzerland, Unicef spokesperson James Elder said that Gaza has “become a graveyard for children” and a “living hell” for others due to the ongoing Israeli aerial bombardments that began on October 7 pic.twitter.com/64VZAAdVKX

