Τρένο εκτροχιάστηκε και τα βαγόνια βρέθηκαν μέσα σε ποτάμι

Σοβαρό ατύχημα με εμπορικό τρένο που εκτροχιάστηκε σημειώθηκε στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ το Σάββατο. Οι εικόνες που μεταδόθηκαν μέσω αναδεικνύουν το χάος που επικρατεί στο σημείο, καθώς δεκάδες βαγόνια έπεσαν το ένα πάνω στο άλλο και κάποια από αυτά βρέθηκαν μέσα στο παρακείμενο ποτάμι.

Ο εκτροχιασμός σημειώθηκε κοντά στο τετράγωνο 2200 του Riverside Drive στο Lower Saucon Township το πρωί του Σαββάτου. Μέχρι στιγμής, οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν αναφέρει τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τουλάχιστον τρία βαγόνια βγήκαν -για άγνωστους λόγους- από τις ράγες, με συνέπεια να παρασύσουν και τους υπόλοιπους συρμούς.

Ο CEO της εταιρείας πήρε αύξηση

To ατύχημα συνέβη μόλις λίγες ημέρες αφότου αποκαλύφθηκε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Norfolk Southern, Alan H. Shaw, έλαβε αύξηση μισθού κατά 37% το 2023, την ίδια χρονιά που η εταιρεία του ενεπλάκη σε έναν άλλο εκτροχιασμό στο Οχάιο.

#BREAKING: A Norfolk Southern freight train derails and plunges into a river in Lower Saucon Township, Pennsylvania.

No injuries or leaks have been reported pic.twitter.com/TWcLK4FhFF

— Insider News (@InsiderNewsKe) March 2, 2024