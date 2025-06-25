Τραμπ: Ισραηλινοί πράκτορες επιθεώρησαν τις καταστροφές στο Φορντό -«Μου είπαν ότι αφανίστηκε εντελώς»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ισραήλ έστειλε πράκτορες που επιθεώρησαν τη ζημιά στην ιρανική πυρηνική εγκατάσταση του Φορντό μετά το βομβαρδισμό της από τις ΗΠΑ.

«Το Ισραήλ συντάσσει μια έκθεση τώρα για το θέμα, όπως αντιλαμβάνομαι και μου είπαν ότι ήταν πλήρης αφανισμός», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνάντησης κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη.

🚨 Breaking: Trump reveals that Israeli agents entered Fordow after the US strike 👇 “Israel's guys went in there [Fordow] after the hit, and they said it was total obliteration” pic.twitter.com/1UAahF1sfM — Dr. Eli David (@DrEliDavid) June 25, 2025

«Ξέρετε, έχουν τύπους που πήγαν εκεί μέσα, μετά το χτύπημα και είπαν ότι ήταν ολική καταστροφή», σημείωσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν θα βοηθήσουν στην επιστροφή στο Ισραήλ των ομήρων της Χαμάς, που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Υπουργείο Εξωτερικών Ιράν: «Σημαντικές» οι καταστροφές στις πυρηνικές εγκαταστάσεις

Στο μεταξύ ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκεΐ, επιβεβαίωσε ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας υπέστησαν «σοβαρές ζημιές» από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς το Σαββατοκύριακο.

Μιλώντας στο Al Jazeera, ο Μπαγκαεΐ αρνήθηκε να επεκταθεί σε λεπτομέρειες, αλλά παραδέχτηκε ότι οι επιθέσεις της Κυριακής από αμερικανικά βομβαρδιστικά B-2 Spirit, που χρησιμοποίησαν διατρητικές βόμβες,r ήταν σημαντικές. «Οι πυρηνικές μας εγκαταστάσεις έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, αυτό είναι σίγουρο», είπε.