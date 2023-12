Τραγωδία στις Φιλιππίνες: Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα -17 νεκροί και 7 σοβαρά τραυματίες (εικόνες)

Λεωφορείο εξετράπη της πορείας του σε επικίνδυνη στροφή κι έπεσε σε χαράδρα στις κεντρικές Φιλιππίνες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 17 από τους επιβαίνοντες, δήλωσε σήμερα τοπικός αξιωματούχος.

Το όχημα κινείτο σε τμήμα δρόμου όπου είναι συχνά «τα ατυχήματα» στον δήμο Άμτικ, στην επαρχία Αντίκε, όταν εξετράπη της πορείας του χθες το απόγευμα, εξήγησε ο επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στην περιφέρεια, ο Ρόδερικ Τρέιν, στο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία.

Πέρα από τους δεκαεπτά ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, άλλοι επτά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο και ακόμη τέσσερις βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, διευκρίνισε ο αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Πρόκειται για ορεινό δρόμο, το λεωφορείο έπεσε από μεγάλο ύψος. Γι’ αυτό το δυστύχημα είχε τόσα θύματα», εξήγησε. Το όχημα έπεσε στη χαράδρα από ύψος 30 μέτρων.

#BREAKING : At least 16 dead and 12 injured as passenger bus falls off ravine in central Philippines#Philippines #mountainvillage #Ravine #Busaccident #Accident #Hamtictown pic.twitter.com/hEWuuthurp

— mishikasingh (@mishika_singh) December 6, 2023