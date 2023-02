Τουρκία: Στις σεισμόπληκτες περιοχές ο Ερντογάν – Τί υποσχέθηκε

Τις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας επισκέπτεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι μέχρι στιγμής οι νεκροί στη γειτονική χώρα έχουν φτάσει τους 8.574.

Συνεπώς, αν υπολογίσουμε και τους νεκρούς στη Συρία, ο τραγικός απολογισμός έχει ξεπεράσει τους 11.200 θανάτους λόγω των φονικών σεισμών.

«Η Τουρκία είναι αντιμέτωπη με μια μεγάλη καταστροφή», τόνισε ο Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τουρκία έχει κινητοποιήσει όλες τις υπηρεσίες για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις των φονικών σεισμών. Οι πληγέντες θα μπορέσουν να βρουν καταφύγιο σε ξενοδοχεία στην Αττάλεια, στην Αλάνια και στη Μερσίνη, σύμφωνα με τον Ερντογάν. «Δεν θα αφήναμε ποτέ τους πολίτες μας να μείνουν στον δρόμο», είπε χαρακτηριστικά.

LIVE: Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks in Kahramanmaras, the epicentre of #TurkiyeQuakes

https://t.co/vrYejZFSCT

— PresserWatch (@PresserWatch) February 8, 2023