Σεισμός σε Τουρκία - Συρία: Πλησιάζει τις 10.000 ο αριθμός των νεκρών - Φόβοι για 20.000 θύματα (βίντεο)

Στην εκτίμηση ότι οι νεκροί του φονικού σεισμού που έπληξε την Τουρκία και τη Συρία μπορεί να υπερβούν τους 20.000 προχώρησε τη Δευτέρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κι ενώ οι ανθρώπινες απώλειες στις δύο χώρες ανήλθαν επισήμως αργά το βράδυ της Δευτέρας στις 7.826.

Στην Τουρκία, έχουν επιβεβαιωθεί 5.894 θάνατοι, ενώ 1.932 άτομα έχασαν τη ζωή τους στη Συρία, φτάνοντας τις 7.826, μολονότι διασώστες και διεθνείς οργανισμοί παραμένουν αρκετά απαισιόδοξοι απέναντι στον τελικό απολογισμό του χτυπήματος του εγκέλαδου.

Στην πλέον δεινή θέση, όμως, βρίσκεται ο πληθυσμός της Συρίας, καθώς πριν το φονικό σεισμό το 70% αυτού είχε ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Μετά από 12 χρόνια πολέμου, η χώρα «αντιμετωπίζει οικονομική κατάρρευση και σοβαρές ελλείψεις νερού, ηλεκτρισμού και καυσίμων» κατά τον ΟΗΕ, επικεντρώνοντας την στήριξή του σε άμεσες ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων τροφής, στέγης, μη διατροφικών ειδών και φαρμάκων.

Προχωρώντας σε μια πρώτη καταγραφή τη Δευτέρα, ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι γνωστοποίησε ότι τουλάχιστον 5.894 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34.810 παραμένουν τραυματίες στην Τουρκία. Στη Συρία, έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 1.832 θάνατοι και 3.849 τραυματισμοί.

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον εκατοντάδες ομάδες εργάζονται σε προσπάθειες έρευνας και διάσωσης, ενώ διεθνείς αποστολές καταφθάνουν σε βοήθεια, σύμφωνα με τον Τούρκο Αντιπρόεδρο.

Ανάμεσα σε αυτές και η ελληνική αποστολή, με επικεφαλής τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκκα, 21 πυροσβέστες από την πρώτη ΕΜΑΚ με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και ειδικό διασωστικό όχημα. Πιάνοντας αμέσως δουλειά, οι Έλληνες πυροσβέστες απεγκλώβισαν έως τώρα ζωντανούς έναν άνδρα 50 ετών, μία 9χρονη, μία 7χρονη και μία 11χρονη, ενώ έχει ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του ένα ανήλικο κορίτσι.

Χιλιάδες τραυματίες και άστεγοι

Με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με το χρόνο, για να εντοπίσουν περισσότερους επιζώντες, η έντονη σεισμική δραστηριότητα στη γειτονική χώρα, προβληματίζει τους ειδικούς. Οι τελευταίοι εκτιμούν οι μετασεισμοί θα μπορούσαν να διαρκέσουν για εβδομάδες και μήνες, καθώς η Τουρκία βρίσκεται κατά μήκος των ορίων των τεκτονικών πλακών, της ευρασιατικής και της αραβικής, με αποτέλεσμα οι σεισμικές δονήσεις να εμφανίζουν μεγάλη ένταση.

Παρότι περίπου 60.217 άτομα συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης σε 10 επαρχίες της Τουρκίας, τουλάχιστον 5.775 κτίρια κατέρρευσαν διαπιστωμένα μετά το σεισμό, σύμφωνα με τον Ορχάν Τατάρ, γενικό διευθυντή της τουρκικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD). Ωστόσο, η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι δέχτηκε 11.342 κλήσεις για κατάρρευση σπιτιών, ο αριθμός των οποίων εκτιμάται ότι θα πολλαπλασιαστεί τις επόμενες ώρες.

Εκτός από την έλλειψη στέγης για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, στα άμεσα προβλήματα εντάσσεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των τραυματιών, καθώς η εκπρόσωπος της UNICEF στο Χαλέπι προειδοποίησε πως τα νοσοκομεία στη Συρία είναι «εντελώς υπερφορτωμένα». Εν τω μεταξύ, περίπου 500 μέλη του προσωπικού της ανθρωπιστικής ιατρικής οργάνωσης «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» εργάζονται ήδη στην περιοχή της Συρίας, μερικοί από τους οποίους έχουν μέλη της οικογένειάς τους, που χάθηκαν στον φονικό σεισμό.

Greek rescuers tried hard to get a young girl out of the ruble alive. They did not manage. Minutes after, they are rescuing her 6 yrs old sister. And they burst into tears. And then applauding. The mystery of life, the power of love. #Turkey, you are not alone! #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/gS26kX6C3t

— Makis Mylonas (@MylonasMakis) February 7, 2023