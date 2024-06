Τουρκία: Νέα Navtex στην ανατολική Μεσόγειο σε περιοχή που βαφτίζει «τουρκική υφαλοκρηπίδα»

Επιμένει η Τουρκία στην συστηματική αμφισβήτηση των ελληνικων κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Ανατολικη Μεσόγειο, με αφορμή τις εργασίες του ιταλικού ερευνητικού C/S TELIRI εκδίδοντας και νέα NAVTEX σε περιοχή που βαφτίζει «τουρκική υφαλοκρηπίδα» και η οποία επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα νότια της Ρόδου και του Καστελόριζου και νοτιοανατολικά της Κρήτης.

Με την ίδια NAVTEX επικαλύπτει και μερος της Κυπριακής υφαλοκρηπίδας δυτικά του νησιού.

Η Τουρκία εξέδωσε λιγο πριν τα μεσάνυκτα της Παρασκευής την NAVTEX 0615/24 με την οποία αναγγέλλει τις εργασίες πόντισης καλωδίου (για τηλεπικοινωνίες) από το C/S TELIRI επισημαίνοντας ότι πρόκειται για περιοχή της «τουρκικής υφαλοκρηπίδας».

Image

Η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 0615/24 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 28-06-2024 23:45)

MEDITERRANEAN SEA

1. CABLE LAYING OPERATION, BY C/S TELIRI (IMO 9105889) BETWEEN 29 JUN-21 JUL 24 IN THE TURKISH CONTINENTAL SHELF IN AREA BOUNDED BY;

34 02.53 N - 027 14.13 E

33 56.78 N - 031 21.55 E

33 56.06 N - 031 24.88 E

33 57.80 N - 031 30.53 E

34 33.49 N - 031 20.07 E

34 41.59 N - 030 09.03 E

34 45.98 N - 028 50.21 E

34 32.85 N - 027 45.01 E

34 18.50 N - 027 25.61 E

34 06.07 N - 027 09.88 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 212059Z JUL 24.

πηγή: protothema.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

15χρονος αποκάλυψε σε πατέρα και θείο ότι είναι ομοφυλόφιλος - Τον έστειλαν στο νοσοκομείο

Έρευνα της οικονομικής αστυνομίας στο σπίτι της Εύας Καϊλή - Τί κατασχέθηκε

Τραγωδία στη Χαλκιδική: «Η Δωροθέα ήταν νεκρή, κάναμε ΚΑΡΠΑ ελπίζοντας σε θαύμα»