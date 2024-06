Νέα τουρκική πρόκληση: Navtex για εργασίες σε περιοχή ανατολικά της Κρήτης

Σε πλήρη επαναφορά της «Γαλάζιας Πατρίδας» η Τουρκία εξέδωσε χθες NAVTEX για τις εργασίες πλοίου πόντισης καλωδίων σε μεγάλη περιοχή νότια της Ρόδου και Ανατολικά της Κρήτης εντός της δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας δηλώνοντας ότι πρόκειται περί περιοχής της «τουρκικής υφαλοκρηπίδας».

Η περιοχή αυτή έχει δηλωθεί μονομερώς και αυθαίρετα στον ΟΗΕ με τις γνωστές τουρκικές επιστολές ως τουρκική ΑΟΖ προκαλώντας ένταση στις σχέσεις με την Ελλάδα καθώς επικαλύπτει παράνομα μεγάλο μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ακολουθεί την γραμμή του Τουρκολυβικού Μνημονίου.

Η Τουρκία το απόγευμα της Δευτέρας εξέδωσε NAVTEX(0592/24) με την οποία δεσμεύει την περιοχή για την πόντιση καλωδίου από το C/S Teliri για διάστημα από 1-21 Ιουλίου, επισημαίνοντας ότι η περιοχή είναι εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το C/S Teliri τοποθετεί καλώδιο επικοινωνιών (Cable Blue System) που θα συνδέει την Κύπρο με την Ιταλία και την Γαλλία αλλά και το Ισραήλ για λογαριασμό ιδιωτικής εταιρίας.

Οι Ελληνικές Αρχές λιγο μετά τα μεσάνυχτα χθες εξέδωσαν NAVTEX (NAVWARN 576/24) με την οποία αναγγέλλουν τις εργασίες τοποθέτησης υποθαλάσσιου καλωδίου από το C/S Teliri για το διάστημα από 25 Ιουνίου εως στις 23 Ιουλίου αποτυπώνοντας την περιοχή η οποία εμπίπτει στην ελληνική περιοχή έκδοσης NAVTEX επισημαίνοντας ότι οι περιοχές αυτές εμπίπτουν στην Ελληνική Υφαλοκρηπιδα.

Είναι ερωτηματικό εάν η εταιρία που διαχειρίζεται το C/S Teliri έχει ζητήσει προκειμένου να μην έχει προβλήματα άδεια και από την Τουρκία για τις έρευνες στην περιοχή αυτή που διεκδικεί αυθαίρετα από την Ελλάδα, οπότε και εκδόθηκε η τουρκική NAVTEX.

Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι η Τουρκία χθες ειχε εκδώσει μια ακόμη NAVTEX με την οποία στεφόταν κατά της Κύπρου δηλώνοντας ότι η Κυπριακή Αναγγελία για τις εργασίες του C/S Teliri εντος της κυπριακής ΑΟΖ(22 Ιουνίου εως 3 Ιουλιου) είχε εκδοθεί από μη εξουσιοδοτημένο σταθμό καθώς η Τουρκία δεν αναγνωρίζει εκτος των άλλων ούτε την οριοθέτηση της Κυπριακής ΑΟΖ αλλα ούτε την περιοχή ευθύνης του Σταθμού Λάρνακας( JRCC LARNACA) για έκδοση Navtex.

Image

Η Τουρκική NAVTEX:

• TURNHOS N/W: 0592/24 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 24- 06-2024 15:31)

TURNHOS N/W: 0592/24

MEDITERRANEAN SEA 1. CABLE LAYING OPERATION, BY C/S

TELIRI (IMO 9105889) BETWEEN 01-21 JUL 24 IN THE TURKISH CONTINENTAL SHELF IN AREA BOUNDED BY;

34 02.53 N-027 14.13 E

33 56.78 N-031 21.55 E

33 56.06 N-031 24.88 E

33 57.80 N-031 30.53 E

34 33.49 N-031 20.07 E

34 41.59 N-030 09.03 E

34 45.98 N - 028 50.21 E

34 32.85 N-027 45.01 E

34 18.50 N-027 25.61 E

34 06.07 N-027 09.88 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 212059Z JUL 24.

Image

Η Ελληνική NAVTEX

ZCZC HA76

250010 UTC JUN 24

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 576/24

MEDITERRANEAN SEA

UNDERWATER CABLE INSTALLATION WILL BE

CARRIED OUT BY VESSEL C/S 'TELIRI'

FROM 25 JUN 24 UNTIL 23 JUL 24

IN THE LINE BETWEEN THE POINTS:

34-36.93N 028-57.63E

34-36.95N 028-57.98E

34-37.01N 028-58.77E

34-36.96N 028-59.97E

34-36.54N 029-09.67E

34-35.36N 029-20.52E

34-35.54N 029-29.97E

34-35.56N 029-30.73E

34-34.56N 029-36.52E

34-34.99N 029-43.12E

34-35.27N 029-47.48E

34-36.67N 029-53.20E

34-37.30N 029-55.76E

34-37.08N 029-59.98E

34-36.67N 028-46.90E

34-35.50N 028-44.08E

34-35.36N 028-43.76E

34-35.12N 028-43.18E

34-33.64N 028-36.53E

34-32.99N 028-30.39E

34-32.95N 028-29.97E

34-31.92N 028-20.28E

34-31.65N 028-17.74E

34-31.45N 028-14.21E

34-31.05N 028-07.37E

34-30.68N 028-06.19E

34-29.94N 028-03.86E

34-28.70N 027-59.97E

34-26.98N 027-54.58E

34-26.30N 027-52.86E

34-25.79N 027-51.56E

34-23.45N 027-45.61E

34-21.73N 027-42.53E

34-19.50N 027-38.52E

34-19.06N 027-37.83E

34-18.61N 027-37.14E

34-14.45N 027-30.63E

34-14.20N 027-29.97E

34-13.19N 027-27.36E

34-13.01N 027-26.90E

34-10.38N 027-23.69E

34-10.06N 027-23.30E

34-07.68N 027-20.39E

34-04.31N 027-16.29E

34-02.34N 027-13.89E

34-01.64N 027-13.04E

34-01.00N 027-12.26E

33-59.47N 027-11.25E

INSIDE HELLENIC CONTINENTAL SHELF

AND EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE

WIDE BERTH REQUESTED

CANCEL THIS MSG ON 232200 UTC JUL 24

NNNN

