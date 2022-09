Τουρκία: Ένας αστυνομικός και δύο γυναίκες - καμικάζι σκοτώθηκαν

Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε αργά χθες Δευτέρα το βράδυ όταν εξερράγη βόμβα κοντά σε αστυνομική εγκατάσταση στη νότια επαρχία Μερσίνη της Τουρκίας και ακόμη ένας τραυματίστηκε, ανακοίνωσε ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Ο υπουργός επέρριψε την ευθύνη για την ενέργεια στο Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK).

Η επίθεση διαπράχθηκε περί τις 22:40 (21:40 ώρα Ελλάδας) από δύο οπλισμένες γυναίκες. Πυροβόλησαν τον σκοπό και κατόπιν πυροδότησαν βόμβες με τις οποίες είχε ζωστεί, πάντα σύμφωνα με τον κ. Σοϊλού.

Unfortunately, scary images started to come in Turkey. There was a terrorist attack in Mersin. It is reported that the injured#mersin #turkey #türkiye pic.twitter.com/7pc7WJiS7t

— NOAH (@noahwarpress) September 26, 2022