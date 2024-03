Το Ισραήλ έδωσε βίντεο με την εξόντωση μέλους της Χαμάς στον Λίβανο

Το Ισραήλ επιτέθηκε με drone και σκότωσε υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς σήμερα στο Λίβανο.

Η ανακοίνωση έγινε από τον στρατό του Ισραήλ (IDF) με τη δημοσίευση ενός βίντεο όπου φαίνεται το χτύπημα στον Χαντί Αλί Μουσταφά την ώρα που ήταν μέσα σε αυτοκίνητο.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ο Χαντί Αλί Μουσταφά, ήταν τρομοκράτης που έχει ενορχηστρώσει πολλές επιθέσεις εναντίον Εβραίων σε όλο τον κόσμο. Στη συνέχεια της ανάρτησης στο «Χ», ο στρατός του Ισραήλ υποστηρίζει ότι θα «συνεχίσει να επιχειρεί εναντίον της Χαμάς σε όποια περιοχή αυτή δραστηριοποιείται». Από την ισραηλινή επίθεση σκοτώθηκε ακόμη έναν μοτοσικλετιστή που ήταν στον δρόμο και τραυματίστηκαν ακόμα δύο άτομα, σύμφωνα με λιβανέζικα μέσα.

🔴ELIMINATED: Hadi Ali Mustafa, a Hamas terrorist in Lebanon responsible for advancing Hamas' international activity and terrorist attacks against Jewish and Israeli targets.

The IDF will continue to operate against Hamas in every area in which it operates. pic.twitter.com/et4dLjlSle

— Israel Defense Forces (@IDF) March 13, 2024