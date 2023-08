Το χαλάζι διαλύει το πίσω τζάμι ενός Tesla - Βίντεο

Θύμα της κακοκαιρίας που πλήττει την Ελβετία με σφοδρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις λάσπης, έπεσε ένα Tesla και διαλύεται.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο μια έντονη καταιγίδια σάρωσε την χώρα της κεντρικής Ευρώπης με έντονη βροχόπτωση, αλλά και χαλάζι να πέφτει σαν παγάκι.

Ένας ιδιοκτήτης Tesla δείχνει πως έγινε το αυτοκίνητό του από το χαλάζι καθώς το πίσω τζάμι του αμαξιού διαλύθηκε.

Δείτε εδώ το βίντεο:

⚠️ Viewer discretion advised ⚠️

Tesla Model Y totalled by a hail storm in Switzerland 🇨🇭 this past weekend 😢 pic.twitter.com/3nS3sbolJb

— Drive Tesla 🇨🇦 (@DriveTeslaca) August 28, 2023