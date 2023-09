Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί μπορεί να γίνει ο επόμενος εργοδότης σας

Η τεχνητή νοημοσύνη θα δημιουργήσει ένα νέο σύστημα που θα μπορούσε να μεταμορφώσει δραστικά τη σχέση εργοδότη και εργαζομένου, σύμφωνα με τον πρώην υπουργό Εργασίας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Ράιχ.

Σε μια συνέντευξη στο CNBC, ο Ράιχ συζήτησε πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει ισχυρό αντίκτυπο στους εργαζόμενους της μεσαίας τάξης, δημιουργώντας μια ώθηση για ένα καθολικό βασικό εισόδημα. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϋ εξήγησε επίσης ότι η ανάπτυξη είναι ένα απαραίτητο βήμα για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων.

«Θα εργαστούμε για την τεχνητή νοημοσύνη, για μεσάζοντες και πλατφόρμες. Αυτοί οι μεσάζοντες και οι πλατφόρμες θα μας πληρώσουν με ένα είδος μισθών σε τιμές spot… Μπορεί να πείτε ότι αυτό είναι πολύ αποτελεσματικό, αλλά είναι επίσης εξαιρετικά αποσταθεροποιητικό όσον αφορά τη ζωή μας. Θέλω να πω, πώς θα μπορούμε ενδεχομένως να σχεδιάσουμε τη ζωή μας εάν βρισκόμαστε σε μια αγορά spot όσον αφορά το τι κερδίζουμε», είπε ο συγγραφέας του βιβλίου «The System: Who Rigged It, How To Fix It».

Αύξηση παραγωγικότητας

Ο Ράιχ είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα, πιέζοντας για την καθιέρωση ενός καθολικού βασικού εισοδήματος για να τροφοδοτήσει την οικονομία.

«Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν αρκετά χρήματα στις τσέπες τους για να αγοράσουν όλα τα πράγματα που μπορεί να παράγει η νέα οικονομία. Εάν έχετε τεχνητή νοημοσύνη και όλες αυτές τις πλατφόρμες και έχετε ανθρώπους που βασικά δεν χρειάζονται πλέον, τεράστιους αριθμούς ανθρώπων, τότε πώς θα έχουν χρήματα στις τσέπες τους για να αγοράσουν όλα όσα μπορεί να παράγει η οικονομία; Απλώς δεν μπορείς να έχεις οικονομία υπό αυτές τις συνθήκες», είπε.

Ο Ράιχ είναι επίσης πεπεισμένος ότι η επιβράδυνση της ανάπτυξης δεν είναι η απάντηση για την επίλυση της κλιματικής αλλαγής.

«Η ανάπτυξη είναι απαραίτητη για να εκπληρώσουμε τους περιβαλλοντικούς μας στόχους. Είναι οι πλούσιες χώρες που είναι σε θέση να είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνες επειδή έχουν αρκετό πλούτο. Μπορούν να επενδύσουν σε μηχανισμούς αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Ενώ οι φτωχότερες χώρες αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη δυσκολία προσαρμογής», κατέληξε ο Ράιχ.

Πηγή: OT

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Νίκος Παππάς: Δεν αισθάνομαι καμία απειλή από τον Κασσελάκη

Ενρίκε Ιγκλέσιας: Η σπάνια πάθηση γενετικής φύσεως με την οποία έχει διαγνωσθεί

Στην Πλατεία Αγίας Αικατερίνης ο Μιχάλης Καραμαλάκης