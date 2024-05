Ασταμάτητο σφυροκόπημα στη Γάζα - Οι ΗΠΑ απειλούν να φρενάρουν τη στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν σήμερα (9/5) να βομβαρδίζουν τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ η Ουάσιγκτον απείλησε, για πρώτη φορά, να σταματήσει τις παραδόσεις όπλων και πυρομαχικών στο Ισραήλ σε περίπτωση χερσαίας επίθεσης ευρείας κλίμακας στη Ράφα, την ώρα που οι έμμεσες διαπραγματεύσεις στο Κάιρο με σκοπό να κλειστεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός παρατείνονταν.

Λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως εξαπολύθηκαν πολλές ομοβροντίες του πυροβολικού στη Ράφα, στην περιοχή των κλειστών συνόρων της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως προχώρησε επίσης σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον «θέσεων της Χαμάς» στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή έπειτα από επτά και πλέον μήνες πολέμου.

'This waste here has brought diseases', said Abou Mohammed as he walked past a makeshift landfill, less than 500 feet from his home in central Gaza. Mohammed says he's concerned about the health of his children as domestic waste piles up pic.twitter.com/zoykLZor3v

— Reuters (@Reuters) May 4, 2024