Ταϊλάνδη: Μεγάλη φωτιά σε αγορά με ζώα - Εκτιμάται ότι απανθρακώθηκαν 1.000

Τουλάχιστον 1.000 ζώα βρήκαν τραγικό θάνατο όταν ξέσπασε φωτιά στην διάσημη στην Ταϊλάνδη ανοιχτή αγορά Chatuchak τα ξημερώματα της Τρίτης με αποτέλεσμα να καταστραφούν τουλάχιστον 100 καταστήματα.

Όπως αναφέρει το BBC ανάμεσα στα ζώα που απανθρακώθηκαν βρίσκονται πουλιά, σκυλιά, γάτες και φίδια τα οποία βρήκαν τον θάνατο ενώ ήταν σε κλουβιά.

Rama 199 Radio Center reported that at 4:08 am, a fire broke out inside the Chatuchak Fish Market. 1.About 10 shops in the market were found on fire. 2.Chatuchak pet zone, about 1,000 animal carcasses were found. #ไฟไหม้ #จตุจักร pic.twitter.com/RgTUtF8lRN

Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα με τις αρχές της Ταϊλάνδης να ανακοινώνουν ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ανάμεσα στα θύματα.

«Ξαφνικά η περιοχή γέμισε καπνούς, δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε» δήλωσε ιδιοκτήτης καταστήματος ο οποίος περιγράφει ότι ξύπνησε και τελικά γλίτωσε από τις κραυγές των ζώων.

A massive fire broke out early this morning in Chatuchak, devastating 118 shops, primarily in the area where live animals were kept.

Reports indicate that thousands of birds, dogs, cats, and other animals perished in the blaze.

The fire reportedly started because one of the… pic.twitter.com/iSZ0ccnn2s

— Bangkok Community Help Foundation 🇹🇭 (@BKK_community) June 11, 2024