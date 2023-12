Ταγίπ Ερντογάν: «Ελπίζω σε μία νέα εποχή στις σχέσεις μας» - Οι λεπτομέρειες της επίσκεψης στην Αθήνα

Για την προσπάθεια της Τουρκίας να κάνει «περισσότερους φίλους και λιγότερους εχθρούς» μίλησε ο πρόεδρος της γειτονικής χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενος στην επικείμενη επίσημη επίσκεψή του στην χώρα μας στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα ο Τούρκος πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν από προγραμματισμένο ταξίδι του σημείωσε πως ελπίζει να ξεκινήσει μία νέα εποχή μεταξύ των δύο χωρών και συμπλήρωσε πως η Τουρκία «προσπαθεί να κάνει περισσότερους φίλους και λιγότερους εχθρούς».

#BREAKING Turkish President Erdogan on his upcoming visit to Greece: 'I hope a new era begins (between 2 countries). We are trying to make more friends and less enemies' pic.twitter.com/aZYDoCR3rD

