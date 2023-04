Συρία: Δύο άμαχοι νεκροί σε νέα επιδρομή του Ισραήλ στη Δαμασκό (βίντεο)

Τουλάχιστον δύο πολίτες έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη Δαμασκό της Συρίας, την επιδρομή που αποδίδεται από τις αρχές στο Ισραήλ και την τρίτη στη συριακή πρωτεύουσα προτού συμπληρωθεί μια εβδομάδα.

Είναι η τέταρτη επιδρομή από αέρος που αποδίδεται από τις αρχές της Συρίας στο Ισραήλ από την περασμένη Πέμπτη, η τρίτη στην πρωτεύουσα Δαμασκό.

«Στις 00:15 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ο ισραηλινός εχθρός διεξήγαγε αεροπορικό πλήγμα (...) και η επίθεση είχε αποτέλεσμα τον θάνατο δύο πολιτών», δήλωσε στρατιωτική πηγή στο συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

The Israeli Air Force again inflicts airstrikes in the Damascus region .

This is the fourth attack by the Israeli regime on Syria in the last 6 days.

The power of the explosions is so high that they were also heard by residents of the occupied Golan and Lake Tiberias.

A… pic.twitter.com/KxPYnlp38v

— Spriter (@Spriter99880) April 3, 2023