Συνετρίβη αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου στην Αλάσκα – Δύο νεκροί

Αεροπορικό δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε την Τρίτη στις ΗΠΑ με την συντριβή ενός αεροσκάφους κάργκο στην Αλάσκα.

Η συντριβή του αεροσκάφους έγινε το πρωί, περί τις 10:00 (τοπική ώρα), κοντά στο αεροδρόμιο της Φέρμπανκς, πόλης στο κεντρικό τμήμα της πολιτείας αυτής, στο βορειοδυτικό άκρο της αμερικανικής ηπείρου, εξήγησε η αστυνομία της Αλάσκας σε ανακοίνωσή της.

Στο αεροσκάφος «επέβαιναν δυο άνθρωποι» όταν κατέπεσε «στον ποταμό Τανάνα» προτού συμπληρωθούν δέκα λεπτά από την απογείωσή του, διευκρίνισε.

«Το αεροπλάνο συνετρίβη σε απότομο λόφο στην όχθη του ποταμού και πήρε φωτιά. Δεν εντοπίστηκε ουδείς επιζών», τόνισε η αστυνομία.

#Ongoing #Breaking an Alaska Air Fuel C-54 [Registration “N3054V”] crashes in Fairbanks (Alaska, US). Media reported that all 2 aboard died in the accident. ADS-B data shows that the airplane was climbing to about 1500 feet before it began a descending left turn towards the… pic.twitter.com/8QrdmvRw24

— Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) April 24, 2024