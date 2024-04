Οικογενειακή τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονος εντόπισε 5 νεκρούς σε σπίτι στην Οκλαχόμα

Πέντε άνθρωποι - ανάμεσά τους δύο παιδιά - βρέθηκαν νεκροί σε σπίτι στην πολιτεία της Οκλαχόμα των ΗΠΑ, ανακοίνωσε η αστυνομία. Και οι πέντε φαίνεται να έχουν δολοφονηθεί, σύμφωνα με τον λοχία της αστυνομίας, Γκάρι Νάιτ.

«Δεν επρόκειτο για δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα ή κάτι παρόμοιο - αυτοί είναι πέντε άνθρωποι που σκοτώθηκαν», πρόσθεσε. Ο Νάιτ είπε ότι ένας άνδρας και μια γυναίκα ήταν μεταξύ εκείνων που βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι στη νοτιοδυτική πλευρά της Οκλαχόμα Σίτι.

Ο Νάιτ ανέφερε οτι οι νεκροί είναι μέλη οικογένειας και τόνισε ότι η αστυνομία δεν μπορεί ακόμη να αποκαλύψει τι πιστεύουν οι ερευνητές ότι συνέβη, αλλά επιβεβαίωσε ότι «Όλοι πέθαναν βίαια». Άλλα δύο από τα θύματα ήταν μαθητές - ο ένας στην έκτη δημοτικού και ο άλλος στο γυμνάσιο, ενώ το πέμπτο θύμα είχε αποφοιτήσει πρόσφατα από το σχολείο.

Five people — including at least two children — have been mysteriously found dead at an Oklahoma home, according to authorities.https://t.co/LtIVyMHbPX pic.twitter.com/lReDGF0l3G

— ABC News (@ABC) April 22, 2024