Μαλαισία: Ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα σε στρατιωτική πρόβα - Νεκροί και οι 10 επιβαίνοντες (βίντεο)

Τραγική κατάληξη είχε η πρόβα για στρατιωτική εκδήλωση στη Μαλαισία όταν δύο από τα ελικόπτερα του ναυτικού που συμμετείχαν συγκρούστηκαν στον αέρα και συνετρίβησαν με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι 10 επιβαίνοντες σε αυτά.

Όπως φαίνεται στα βίντεο που έχουν καταγράψει τη στιγμή του δυστυχήματος, το ένα από τα δύο ελικόπτερα χτύπησε στον πίσω έλικα του άλλου με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός ελέγχου και τελικά να συντριβούν.

Σύμφωνα με το BBC το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην πόλη Λουμούτ, όπου βρίσκεται ναυτική βάση.

At least 10 people k1lled when two military helicopters collided midair in Lumut, #Malaysia . pic.twitter.com/gR45qrwjVZ

Το ένα από τα δύο ελικόπτερα τύπου HOM M503-3 στο οποίο επέβαιναν επτά άτομα συνετρίβη σε γήπεδο ενώ το δεύτερο, τύπου Fennec M502-6 με τρεις επιβάτες έπεσε σε πισίνα που βρισκόταν στην περιοχή.

2 military helicopters crash after mid-air collision in #Malaysia, killing all 10 people on board pic.twitter.com/uKiut8MZ27

