Συνεχείς βομβαρδισμοί σε σχολεία και νοσοκομεία - «Δεν υπάρχει συμφωνία» για τους αιχμαλώτους λέει ο Νετανιάχου

Το Ισραήλ βομβαρδίζει νοσοκομεία, προσφυγικούς καταυλισμούς, σχολεία και κατοικημένες περιοχές στη βόρεια και νότια Γάζα μέρα και νύχτα.

Oμάδα του ΠΟΥ που επιθεώρησε το νοσοκομείο al-Shifa το Σάββατο το χαρακτήρισε «ζώνη θανάτου». Σε χιλιάδες ανθρώπους δόθηκε μόλις μία ώρα για να εγκαταλείψουν το νοσοκομείο, προκαλώντας πανικό.

Πάνω από 12.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας

Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για προσωρινή παύση πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε νωρίτερα σήμερα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, συμπληρώνοντας πως οι ΗΠΑ καταβάλλουν προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση.

Νωρίτερα, η αμερικανική εφημερίδα Washington Post μετέδωσε πως έχει συνταχθεί σχέδιο συμφωνίας το οποίο προβλέπει την απελευθέρωση τουλάχιστον 50 εκ των περίπου 240 ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, σε αντάλλαγμα για «πενθήμερη παύση πυρός» στη Λωρίδα της Γάζας προκειμένου να επιτραπεί η ασφαλής μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας – συμπεριλαμβανομένων καυσίμων –στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα.

Την ίδια ώρα ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, το βράδυ του Σαββάτου δήλωσε πως δεν υπάρχει επίσης καμία συμφωνία σχετικά με την απελευθέρωση των αιχμαλώτων της Χαμάς. Όπως είπε υπήρξαν «πολλές ανακριβείς αναφορές» και πως «όταν υπάρχει κάτι να πούμε, θα σας το αναφέρουμε».

Χωρίς νερό και ρεύμα εδώ και 6 ημέρες νοσοκομείο στη Χαν Γιουνίς

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος αναφέρει ότι το νοσοκομείο al-Amal στη Χαν Γιουνίς λειτουργεί χωρίς ρεύμα και νερό τις τελευταίες έξι ημέρες.

Αρκετά νοσοκομεία στον θύλακα έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω της σοβαρής έλλειψης βασικών αγαθών, όπως τρόφιμα, νερό, καύσιμα και φάρμακα, εν μέσω της πλήρους πολιορκίας της Γάζας από το Ισραήλ.

🛑Al-Amal Hospital, and PRCS headquarters in Khan Younis, with no electricity or water since 6 days.#Gaza #SaveGazaHospitals #HumantarianAid #غزة#لست_هدفا#المساعدات pic.twitter.com/NpFL7VpZDR

— PRCS (@PalestineRCS) November 18, 2023