Συναγερμός στην Ολλανδία: Άνδρας κρατά ομήρους σε μπαρ - Απελευθερώθηκαν τρία άτομα

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η πόλη Έντε της Ολλανδίας, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται περιστατικό ομηρίας σε καφέ – μπαρ.

Ο δράστης έχει απελευθερώσει τρία άτομα, αλλά εξακολουθεί να κρατά άλλα δύο. Η αστυνομία επισημαίνει πως δεν φαίνεται να είναι τρομοκρατικό το κίνητρό του.

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας κρατώντας εκκρητικά μπήκε στο κατάστημα εστίασης περίπου στις 5:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου (30/3) και έθεσε υπό ομηρία τους θαμώνες του καταστήματος.

#BREAKING #Netherlands JUST IN: Three hostages held in a café in Ede, Netherlands, have been released, but the incident is not over, police say. pic.twitter.com/ugOjWR1Eqt — The National Independent (@NationalIndNews) March 30, 2024

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχουν εκκενωθεί 150 κατοικίες, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων ANP επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο.

BREAKING – Terror Alert: Several people taken hostage in a cafe in Ede, Netherlands, says a city spokesperson. https://t.co/XuXXc4OU3j pic.twitter.com/wa0VDcJnWV — Mark. (@Markmaycott2) March 30, 2024

Επίσης, για λόγους ασφαλείας, έχει ζητηθεί από τους ανθρώπους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

Σύμφωνα με το RTL, τα καταστήματα στο κέντρο της πόλης είναι κλειστά, ενώ έχει διακοπεί και η κυκλοφορία του τρένου.

Εκπρόσωπος του Δήμου, έκανε γνωστό ότι οι άνθρωποι που έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους θα φιλοξενηθούν σε χώρους του Δημαρχείου.

Η εφημερίδα de Telegraaf, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, γράφει ότι «από νωρίς σήμερα το πρωί άνθρωποι κρατούνται όμηροι στο μπαρ Petticoat από έναν άνδρα που φέρει όπλα και εκρηκτικά».

🇳🇱⚡️-- Three hostages held in a cafe in the Dutch town of Ede have been released, but the incident is not over, police say.#Netherlands pic.twitter.com/oL11QZ2MCv — Millitary Nerd (@MilitaryNerdd) March 30, 2024

Άλλα ΜΜΕ αναφέρουν ότι στο σημείο έχει σπεύσει διαπραγματευτής, ώστε να εκτονωθεί η επείγουσα κατάσταση.

Κανένα τρομοκρατικό κίνητρο

Οι αρχές επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για τρομοκρατικό κίνητρο. «Ομηρία με πολλά άτομα βρίσκεται σε εξέλιξη σε κτίριο στο κέντρο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές ερωτήσεις για τα αίτια. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για τρομοκρατικό κίνητρο», γράφει η αστυνομία της ανατολικής Ολλανδίας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Update Ede: We merken dat er veel vragen zijn over de aanleiding. Op dit moment is er geen indicatie voor een terroristisch motief. ^AM — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) March 30, 2024

Δημοσιογράφος του NOS μεταδίδει ότι στο σημείο βρίσκεται και ρομπότ, που χρησιμοποιείται για την εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών.

