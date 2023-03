Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή της φονικής έκρηξης σε εργοστάσιο σοκολάτας στις ΗΠΑ

Δύο νεκροί, εννέα αγνοούμενοι και οκτώ τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της ισχυρής έκρηξης που ισοπέδωσε εργοστάσιο σοκολάτας στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, την Παρασκευή (24/3).

Τα αίτια της έκρηξης στην έδρα της R.M. Palmer Company στην πόλη Γουέστ Ρέντινγκ παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Η συγκεκριμένη σοκολατοβιομηχανία, που ιδρύθηκε το 1948, απασχολεί περίπου 850 εργαζόμενους, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στον ιστότοπό της.

Την ίδια ώρα, το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης κάνει τον γύρο του διαδικτύου και κόβει την ανάσα.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

BREAKING: Massive #explosion at the RMPalmer Factory in West Redding. Our weather cameras caught the explosion. Almost at the scene to learn more from police. RMPalmer is a big chocolate candy maker, and makes a lot of Easter candy. @FOX29philly pic.twitter.com/Jgpjbyt7fN

— Eddie Kadhim Journalist (@KadhimWrites) March 24, 2023