«Χριστέ μου, βοήθησέ τους»: Η στιγμή που μετεωρολόγος «λυγίζει» βλέποντας την πρόβλεψη για τον ανεμοστρόβιλο

Την έντονη ανησυχία του για το φονικό πέρασμα του ισχυρού ανεμοστρόβιλου που πλήττει τις τελευταίες ώρες το Μισισίπι εξέφρασε ο Αμερικανός μετεωρολόγος Ματ Λάουμπχαν .

«Οι ισχυροί άνεμοι αλλάζουν συνεχώς πορεία. Και τώρα που μιλάμε, έρχονται οι νέες προβλέψεις. Θεέ μου, παρακαλώ βοήθησέ τους», είπε ο Αμερικανός μετεωρολόγος εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για όσα θα επακολουθήσουν.

Στο σχετικό βίντεο, που έχει ανεβάσει το δίκτυο «Sky News», είναι εμφανής η απογοήτευση του Αμερικανού επιστήμονα, ο οποίος βλέποντας τους μετεωρολογικούς χάρτες, σκύβει απελπισμένος το κεφάλι και πιάνει το στόμα του.

WTVA meteorologist Matt Laubhan was overwhelmed as a major tornado hits Amory, Mississippi.

At least 20 people have died after a powerful tornado ripped through several southern US states, destroying buildings and knocking out power

— Sky News (@SkyNews) March 25, 2023